अंबेडकर जयंती से पूर्व बौंली में भारी बवाल, पट्टिका विवाद को लेकर विधायक इंदिरा मीणा ने किया थाने का घेराव

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के बौंली नगर पालिका मुख्यालय पर अंबेडकर जयंती से ठीक एक दिन पहले सियासी पारा चढ़ गया है. अंबेडकर सर्किल पर अनावरण पट्टिका लगाए जाने के पुराने विवाद ने आज एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया, जिसके विरोध में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों ने बौंली थाने का घेराव कर जबरदस्त प्रदर्शन किया.

क्या है पट्टिका विवाद?

विवाद की जड़ें पिछले साल 13 अप्रैल 2025 से जुड़ी हैं. बता दें कि पिछले वर्ष अंबेडकर सर्किल के सौंदर्यीकरण के दौरान लगाई गई अनावरण पट्टिका को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया था. इस घटना के बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष और विधायक इंदिरा मीणा की ओर से परस्पर मामले दर्ज कराए गए थे. इस वर्ष अंबेडकर जयंती से पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा स्थल का सौंदर्यीकरण करवाया. जब वहां विधायक इंदिरा मीणा और तत्कालीन पालिका अध्यक्ष कमलेश देवी जोशी के नाम की नई पट्टिका लगाने का प्रयास किया गया, तो पुलिस ने दखल दिया.

पुलिस की कार्रवाई

कार्यकर्ता जब पट्टिका लगाने की तैयारी कर रहे थे, तभी बौंली SHO जितेंद्र सिंह सोलंकी भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस ने अनावरण पट्टिका को अपने कब्जे में लेकर थाने भिजवा दिया. पुलिस द्वारा पट्टिका जब्त किए जाने की खबर फैलते ही कार्यकर्ता भड़क गए और नगर पालिका कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया.

विधायक का नेतृत्व और थाने का घेराव

मामले की गंभीरता को देखते हुए बामनवास विधायक इंदिरा मीणा खुद मौके पर पहुंचीं. कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद उनके नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने शहर में मार्च निकाला और बौंली थाने जा पहुंचे. थाना परिसर में विधायक और कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इंदिरा मीणा ने कहा कि पुलिस का यह कदम "नियम विरुद्ध" है. जब पट्टिका असामाजिक तत्वों ने तोड़ी थी, तब पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की, और अब जब कार्यकर्ता इसे पुनः लगा रहे हैं, तो उसे जब्त किया जा रहा है.

वार्ता का दौर जारी

फिलहाल बौंली थाने पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. विधायक इंदिरा मीणा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थाने के अंदर धरने पर बैठे हैं. पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच पट्टिका को पुनः सम्मानजनक तरीके से स्थापित करने को लेकर वार्ता चल रही है. प्रशासन की कोशिश है कि अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों से पहले इस विवाद को शांतिपूर्वक सुलझा लिया जाए.

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