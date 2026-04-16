/रणथंभौर में दिखा कूनो से भटका चीता! गांव में मचा हड़कंप, तलाश में जुटी टीम

Rajasthan News: सवाई माधोपुर के रणथंभौर क्षेत्र में कूनो से आया एक चीता खिरखड़ी गांव के पास दिखा, जिससे दहशत फैल गई. वन विभाग और ट्रैकिंग टीम अलर्ट पर हैं, चीते की निगरानी जारी है और उसे सुरक्षित वापस भेजने की तैयारी की जा रही है.
Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर अभ्यारण्य क्षेत्र में उस वक्त हलचल मच गई, जब कूनो अभ्यारण्य से निकला एक चीता आबादी के पास नजर आया. यह मामला फलौदी रेंज का बताया जा रहा है, जहां बुधवार शाम खिरखड़ी गांव के पास चीते की मूवमेंट देखी गई. अचानक इस खबर के फैलते ही गांव में डर और बेचैनी का माहौल बन गया.
ग्रामीणों के अनुसार, चीता सड़क के पास खुले इलाके में घूमता हुआ दिखाई दिया. उसे इतनी नजदीक देखकर लोग हैरान रह गए. कुछ लोगों ने हिम्मत कर अपने मोबाइल से उसका वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस तरह अचानक चीते के सामने आ जाने से इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी भी मच गई. जैसे ही इस घटना की सूचना वन विभाग को मिली, विभाग की टीम तुरंत सक्रिय हो गई. फॉरेस्टर प्रकाश चंद जाट मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे घबराएं नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें और चीते से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
इसके साथ ही कूनो अभ्यारण्य की ट्रैकिंग टीम को भी सूचना दी गई. प्रभारी अनिल पाठक के नेतृत्व में टीम तुरंत फलौदी रेंज पहुंची और चीते की लोकेशन ट्रैक करने का काम शुरू कर दिया. टीम लगातार इलाके में निगरानी कर रही है, ताकि चीते की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि चीते को किसी तरह का नुकसान न हो. इसके लिए उसे सुरक्षित तरीके से पकड़कर उसके मूल स्थान यानी कूनो अभ्यारण्य में वापस भेजने की योजना बनाई जा रही है.
फिलहाल टीम दिन-रात इलाके में गश्त कर रही है और आसपास के गांवों को भी अलर्ट पर रखा गया है. ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि वे रात के समय बाहर न निकलें और बच्चों को अकेले न छोड़ें. साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत वन विभाग को दें. इस घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच डर तो है ही, लेकिन साथ ही एक तरह की जिज्ञासा भी देखने को मिल रही है. लोग पहली बार इतने करीब से चीते को देखने की बात कर रहे हैं, हालांकि सभी को अपनी सुरक्षा की चिंता भी बनी हुई है.
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