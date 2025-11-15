सवाई माधोपुर में बड़ा फैसला! 8 आरोपी एक साथ उम्रकैद, खौफनाक मर्डर केस पर अदालत की कड़ी कार्रवाई

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर में जिला अपर सैशन न्यायालय सवाई माधोपुर ने हत्या के आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है , साथ ही न्यायालय ने आरोपियों को 92 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है. न्यायालय ने आरोपी अजरुद्दीन उर्फ अजहर, आसिफ, जावेद खान, महफूज खान, जानू उर्फ जानशेर, रियाज खान, सादिक खान निवासी पीलवा नदी को धारा 302/149 भादस में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 148 भादस में तीन वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 3213/149 भादस में छह माह का कठोर कारावास व पांच सौ रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 341 भादस में एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है.

2021 का है मामला

अपर लोक अभियोजक हरकेश मीना ने बताया कि 13 अप्रेल 2021 को प्रात: लगभग दस बजे परिवादी अल्ताफ अपने भाई मोहम्मद मजहर, मोइन खान घरेलू कार्य से मलारना स्टेशन गए थे. वापस आते समय पीलवा गांव में आमीन के बगीचे व मकान के पास 20-25 लोगो ने हाथों में लाठी, डंडे, सरिये लेकर आगे आकर रोक लिया, जिन्होंने पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला कर दिया. परिवादी अल्ताफ व उसका भाई मजहर मौके से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग गए व मोइन खान के साथ आरोपियों ने गंभीर रूप से मारपीट की तथा उसे मरा समझकर छोड़ा.

महिलाओं और लड़कियों के साथ भी की गई मारपीट

कुछ देर बाद परिवादी के परिवार की महिलाएं व लड़कियां आई तो उनके साथ भी मारपीट की तथा बेअदब कर दिया. उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस 108 एम्बूलेंस की सहायता से गंभीर घायल मोइन खान को मलारना डूंगर सीएचसी लेकर गई. इस दौरान परिवार के लोग भी सीएचसी पहुंच गए. सीएचसी से हालत गंभीर होने पर सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया. इसके बाद परिवादी व उसका भाई मजहर घायल को एम्बूलेंस से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सभी 8 आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार

मामले में परिवादी की रिपोर्ट पर मलारना डूंगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद उक्त आठों आरोपियों को हत्या सहित विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया. इस पर न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश ने उभयपक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 92 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है.

