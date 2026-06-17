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पांचना बांध विवाद ने पकड़ा तूल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक फिर जाम, किसानों का हल्ला बोल

Rajasthan News: पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर खंडीप में किसान महापंचायत 13वें दिन भी जारी रही. महिलाओं ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया. हजारों किसान रैली में शामिल हुए. किसानों ने चेतावनी दी कि 27 जून तक समाधान नहीं हुआ तो 28 जून से आंदोलन और तेज किया जाएगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 17, 2026, 04:49 PM|Updated: Jun 17, 2026, 04:49 PM
पांचना बांध विवाद ने पकड़ा तूल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक फिर जाम, किसानों का हल्ला बोल
Image Credit: Panchna Dam Dispute Delhi Mumbai Railway Track

Panchna Dam Dispute: पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने और न्यायालय के आदेशों को लागू करवाने की मांग को लेकर सवाई माधोपुर जिले के खंडीप गांव में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है. किसान महापंचायत बुधवार को 13वें दिन भी जारी रही. आंदोलन अब केवल किसानों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है. क्षेत्र के लोग खुलकर किसानों की मांगों के समर्थन में सामने आ रहे हैं.

बुधवार को आंदोलन ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब महापंचायत में शामिल होने जा रही कुछ महिलाएं खंडीप रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली-मुंबई रेलवे लाइन पर पहुंच गईं. वहां महिलाओं ने लोकगीतों की धुन पर नृत्य करना शुरू कर दिया. करीब आधे घंटे तक महिलाएं रेलवे ट्रैक पर मौजूद रहीं. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल मच गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि उस दौरान किसी ट्रेन की आवाजाही निर्धारित नहीं थी, जिससे रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ.

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घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, आरएसी, एसटीएफ और आरपीएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं. अधिकारियों ने महिलाओं और अन्य प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें समझाया. काफी समझाइश के बाद सभी लोगों को सुरक्षित तरीके से रेलवे ट्रैक से हटाया गया. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है. साथ ही ड्रोन कैमरों के जरिए आंदोलन और आसपास की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है.

महापंचायत में शामिल होने के लिए नादौती क्षेत्र के कैमला, कोडिया और आसपास के कई गांवों से हजारों किसान और ग्रामीण बड़ी संख्या में खंडीप पहुंचे. लोगों ने एक विशाल रैली निकाली, जिसमें करीब 200 ट्रैक्टर, कई जेसीबी मशीनें, जुगाड़ वाहन और डीजे शामिल रहे. दोपहर करीब साढ़े बारह बजे शुरू हुई यह रैली लगभग दो घंटे तक चली. पूरे क्षेत्र में किसानों के समर्थन में उत्साह और जोश का माहौल दिखाई दिया.

इससे एक दिन पहले मंगलवार को आंदोलन का समाधान निकालने के लिए जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी. खंडीप के अटल सेवा केंद्र में हुई इस बैठक में गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा, पांचना कमांड एरिया विकास संघर्ष समिति के पदाधिकारी, पंच-पटेल और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे. बैठक में किसानों ने अपनी समस्याएं विस्तार से अधिकारियों के सामने रखीं.

किसानों का कहना है कि वे पिछले करीब 20 वर्षों से नहरों में पानी आने का इंतजार कर रहे हैं. उनका आरोप है कि पानी की कमी के कारण हजारों बीघा जमीन प्रभावित हो रही है. कई इलाकों में खेती करना मुश्किल होता जा रहा है और जल संकट लगातार गहराता जा रहा है. संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने साफ कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा. उनकी मांग है कि राज्य सरकार सीधे हस्तक्षेप करे और स्थायी समाधान निकाले.

महापंचायत में किसानों ने सरकार को एक बार फिर चेतावनी भी दी है. उनका कहना है कि यदि 27 जून तक उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो 28 जून से आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा. किसानों ने मुख्यमंत्री से मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने के साथ-साथ न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने की मांग की है. फिलहाल खंडीप में आंदोलन जारी है और आने वाले दिनों में इसकी दिशा को लेकर सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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