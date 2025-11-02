Zee Rajasthan
खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल का गुर्जर समाज ने किया विरोध, कुशालीदर्रा पर प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर नारेबाजी

Rajasthan News: सवाई माधोपुर के खंडार में विधायक जितेंद्र गोठवाल को गुर्जर समाज के विरोध का सामना करना पड़ा. कुशालीदर्रा तिराहे पर लोगों ने कर्नल बैंसला व दो शहीदों की मूर्ति लगाने की मांग को लेकर काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की. विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

Published: Nov 02, 2025, 08:23 PM IST

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खंडार विधानसभा क्षेत्र में विधायक जितेंद्र गोठवाल को गुर्जर समाज के विरोध का सामना करना पड़ा. शनिवार को विधायक अपने क्षेत्र के हरिपुरा, मई कला, बहरावंडा खुर्द और पचिपल्या गांव में शादियों में शिरकत करने निकले थे. पचिपल्या से लौटते वक्त कुशालीदर्रा तिराहे पर गुर्जर समाज के लोगों ने कर्नल बैंसला और दो शहीदों की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर विधायक का विरोध किया. प्रदर्शनकारियों ने “कर्नल बैंसला जिंदाबाद” और “गोठवाल मुर्दाबाद” के नारे लगाए तथा काले झंडे दिखाकर नाराजगी जताई.

विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
मौके पर विधायक ने समाज के लोगों को शांत करने और आश्वासन देने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने कहा कि 14 नवंबर तक मूर्ति लग जाएगी, इसका वे वादा नहीं कर सकते. विरोध का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है.

गुर्जर समाज ने किया विरोध
खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल को शनिवार को गुर्जर समाज के विरोध का सामना करना पड़ा. विधायक जब पचिपल्या गांव में शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी कुशालीदर्रा तिराहे पर गुर्जर समाज के लोग कर्नल बैंसला और दो शहीदों की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर विरोध करने लगे.

विधायक के खिलाफ लगाए नारे
प्रदर्शनकारियों ने “गुर्जर एकता जिंदाबाद”, “कर्नल बैंसला अमर रहे” और “गोठवाल मुर्दाबाद” के नारे लगाए तथा काले झंडे दिखाए. मौके पर विधायक ने लोगों से शांत रहने की अपील की और मूर्ति लगाने का आश्वासन दिया, आपको बता दे कर्नल की मूर्तिसहित आंदोलन के दौरान मारे गए गुर्जर समाज के दो युवको की मूर्ति कुशालीदर्रा पर लगवाने को लेकर पूरा गुर्जर समाज लामबंद है. विरोध के दौरान विधायक ने कहा कि 14 नवंबर तक यह कार्य पूरा होगा या नहीं, इसका वादा नहीं कर सकते. विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

