अल्लापुर में भ्रष्टाचार की सड़क ढही! जेईएन ने JCB से उखड़वाई पूरी पीसीसी, ठेकेदार को दे दी चेतावनी

Rajasthan News: सवाई माधोपुर की अल्लापुर पंचायत में विधायक कोष से बन रही 5 लाख की पीसीसी सड़क में घटिया सामग्री का खुलासा हुआ. जेईएन ने मौके पर जांच कर बजरी की जगह खाड़ की मिट्टी मिलने पर सड़क उखड़वाई. इसी के साथ ही ठेकेदार को सही से काम न करने के लिए चेतवानी दी गई है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Arvind singh
Published: Nov 24, 2025, 06:27 PM IST | Updated: Nov 24, 2025, 06:27 PM IST

अल्लापुर में भ्रष्टाचार की सड़क ढही! जेईएन ने JCB से उखड़वाई पूरी पीसीसी, ठेकेदार को दे दी चेतावनी

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले में खंडार उपखण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अल्लापुर में विधायक कोष से स्वीकृत पांच लाख रुपये की पीसीसी सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग का मामला गंभीर रूप लेता दिखाई दे रहा है. Zee राजस्थान पर खबर प्रकाशित होने के कुछ ही घंटों बाद जेईएन अभिषेक जैन टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सीसी सड़क का निरीक्षण किया. जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि सड़क निर्माण में बजरी के स्थान पर खाड़ की मिट्टी का उपयोग किया गया था, इसके साथ ही ठेकेदार द्वारा बिना नापतौल और मेजरमेंट किए सड़क को कहीं चौड़ा, कहीं संकरा बना देने की लापरवाही भी सामने आई. स्थिति को देखते हुए जेईएन ने मौके पर जेसीबी बुलवाकर घटिया पीसीसी को कई स्थानों से उखड़वाया और ठेकेदार को साफ चेतावनी दी कि अगर गुणवत्ता में कमी दोबारा मिली तो भुगतान रोक दिया जाएगा और ठेकेदार को स्थाई रूप से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.

खण्डार तहसील की ग्राम पंचायत अल्लापुर गांव में राजेन्द्र जाट के मकान, गुर्जर मोहल्ले से कोली मोहल्ला तक बनाई जा रही पीसीसी सड़क में घटिया सामग्री के उपयोग का मामला उजागर होने के बाद जेईएन अभिषेक जैन ने मौके पर पहुंचकर सख्त कार्रवाई की. विधायक कोष से स्वीकृत पांच लाख रुपये की लागत से बन रही इस सड़क पर ठेकेदार ने बिना किसी मेजरमेंट के कार्य शुरू कर दिया था. नाली निर्माण की जगह तक छोड़े बिना, सड़क को कहीं चौड़ा और कहीं संकरा बना दिया गया था.

निरीक्षण के दौरान जेईएन ने पाया कि बजरी और मानक गिट्टी के स्थान पर खाड़ की मिट्टी का उपयोग किया गया था, जिससे सड़क दबने लगी थी. तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने जेसीबी बुलवाई और कई स्थानों से पीसीसी को उखड़वाया. जेईएन ने बताया कि यह पीसीसी पुराने टूटे हुए रोड के ऊपर डाली गई थी और जहां-जहां यह बैठ गई थी, उन हिस्सों को हटाया गया है.
उन्होंने ठेकेदार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में भी घटिया सामग्री का उपयोग पाया गया तो एक रुपये का भुगतान नहीं किया जाएगा और ठेकेदार स्थाई रूप से ब्लैकलिस्ट होगा. साथ ही, रॉयल्टीयुक्त बनास की बजरी और 40 एमएम गिट्टी उपयोग करने के निर्देश दिए गए. सड़क के दोनों ओर पर्याप्त जगह में नाली बनाने और बार-बार निरीक्षण करने की बात भी कही गई. पंचायत प्रशासन को अतिक्रमण हटाने और सही मेजरमेंट उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए.

अल्लापुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में लंबे समय से सड़क मरम्मत और नए निर्माण को लेकर ग्रामीणों की शिकायतें सामने आ रही थीं. स्थानीय प्रतिनिधियों ने विधायक कोष से पांच लाख रुपये का बजट स्वीकृत करवाया था. ग्रामीणों की उम्मीद थी कि यह सड़क गुणवत्ता के साथ तैयार होगी और वर्षों की परेशानी से राहत मिलेगी, लेकिन निर्माण शुरू होते ही अनियमितताओं की खबरें सामने आने लगीं. स्थानीय लोगों ने सड़क पर खाड़ की मिट्टी मिलाए जाने, बिना नापतोल काम शुरू होने और सड़क की चौड़ाई में भिन्नता जैसी खामियों की शिकायतें मीडिया तक पहुंचाईं. Zee राजस्थान पर खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद विभाग हरकत में आया.

