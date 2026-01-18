सवाई माधोपुर में देश का पहला अमरूद महोत्सव, 150 करोड़ की प्रोसेसिंग यूनिट से बदलेगी किसानों की किस्मत!

Amrood Mahotsav 2026: सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिले ने इतिहास रचते हुए देश का पहला अमरूद महोत्सव आयोजित किया जा था. पंच गौरव अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन एवं कृषि–उद्यानिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अमरूद महोत्सव एवं उन्नत कृषि तकनीकी मेला–2026 का भव्य शुभारंभ दशहरा मैदान में हुआ. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम बिरला रहे व अध्यक्षता कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने की.

अमरूद फेस्टिवल के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी का लोकसभा अध्यक्ष ने कृषि मंत्री के साथ फीता काटकर का उद्घाटन किया. प्रदर्शनी में ललित, इलाहाबाद सफेद, श्वेता, सिस ललित सहित अमरूद की उन्नत किस्मों ने अतिथियों को आकर्षित किया. गंभीरा और श्यामपुर क्षेत्र के किसानों द्वारा अपनाई गई वैज्ञानिक तकनीक, उच्च पैदावार और विपणन मॉडल की विशेष सराहना की गई. श्यामपुर के एक किसान ने प्रति बीघा 6 से 7 लाख रुपये तक वार्षिक आय का उदाहरण प्रस्तुत कर अन्य किसानों को प्रेरित किया. नर्सरी सेक्शन में प्रदर्शित ब्लैक अमरूद की एंटीऑक्सीडेंट क्षमता और औषधीय गुणों ने विशेष ध्यान खींचा. विशेषज्ञों ने बताया कि यह मधुमेह, हृदय रोग और इम्युनिटी बढ़ाने में सहायक है, जिससे इसकी अंतरराष्ट्रीय मांग बढ़ रही है. स्थानीय उत्पादों में अमरूद से बने जूस, जेली, कैंडी, बर्फी, हलवा और अचार को खूब सराहा गया.

अमरुद फेस्टिवल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि किसानों की आय बढ़ेगी तभी भारत सशक्त बनेगा और आने वाले समय में सवाई माधोपुर का अमरूद वैश्विक पहचान बनेगा.ओम बिरला ने कहा आने वाले समय में प्रदेश के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इसके वैल्यू एडिशन के लिए एग्रो प्लांट भी शुरू करेंगे देश के प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं किस तरह से किस की आमदनी को बढ़ाया जाए अलग-अलग तरह कैसे मार्केटिंग की जाए. अमरूद का उपयोग जीवन में स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है मैं देश की जनता से अपील करूंगा कि वह अमरुद से बनने वाले प्रोडक्ट का भी प्रयोग करें.

अपने संबोधन में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर में 150 करोड़ रुपये से अधिक लागत की अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इससे जेली, कैंडी, चिप्स, अचार जैसे उत्पाद बनेंगे तथा कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग सुविधाएं विकसित होंगी, जिससे किसानों की आय में बड़ा इजाफा होगा.

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा यह धरती शरणागत की रक्षा और त्याग के लिए प्रसिद्ध है. क्षेत्र की पहचान त्रिनेत्र गणेश मंदिर और टाइगर रिजर्व से है. 150 करोड़ रुपये के अमरूद प्रोसेसिंग प्लांट की घोषणा करते हुए कृषि मंत्री लाल मीणा ने भजन लाल शर्मा का पर प्रोसेसिंग प्लांट लगवाने का भरोसा दिलाया . उन्होंने सवाई माधोपुर की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सवाई माधोपुर मेरे लिए काफी शुभ क्षेत्र है जब 2003 में यहां से विधायक बना तब भी मैं वसुंधरा सरकार में मंत्री बना और इसके बीच जब यहां से चुनाव नहीं लड़ा तो सरकार में जगह नहीं मिली लेकिन इस बार फिर सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ने के बाद में कृषि मंत्री बना.

