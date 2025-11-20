सवाई माधोपुर में मतदाता सूची में होगा सबसे बड़ा क्लीन-अप ऑपरेशन! BJP नेताओं ने दिए सख्त निर्देश

Rajasthan News: सवाई माधोपुर के रणथंभौर सर्किल में SIR मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर भाजपा की बैठक हुई, जिसमें कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सहित कई पदाधिकारी शामिल रहे. नेताओं ने इसे पारदर्शी व त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताया.
Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर सर्किल स्थित फूल उत्कृष्टता केंद्र परिसर में आज मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भाजपा की बैठक आयोजित हुई. जिसमें कृषि मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर, संभाग प्रभारी निमिषा गौड़ सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एंव कार्यकर्ता शामिल हुए.
SIR प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने के लिए किया आह्वान
इस दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर, संभाग प्रभारी निमिषा गौड़ ने कहा कि SIR प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से त्रुटिरहित विश्वसनीय बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया SIR का यह अभियान लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत एंव पारदर्शी बनाने में सहभागिता निभायेगा. इस दौरान SIR प्रक्रिया को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई. कृषि मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर, संभाग प्रभारी निमिषा गौड़ ने भाजपा पदाधिकारी एंव कार्यकर्ताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि SIR को लेकर भाजपा संगठन द्वारा भाजपा पदाधिकारियों को बीएलओ टू बनाया गया है, जो SIR कार्यक्रम को लेकर आमजन को जागरूक करने के साथ ही उसके बारे में समझाएंगे और चुनाव आयोग के इस कार्यक्रम को पूर्ण करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे.
4 दिसंबर को होगा खत्म होगा कार्यक्रम
SIR कार्यक्रम 4 दिसम्बर को सम्पूर्ण होगा. तब तक भाजपाई भी इसे लेकर आमजन के बीच रहेंगे और लोगो को जागरूक करेंगे, इस दौरान डॉक्टर किरोडी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया SIR कार्यक्रम बेहद जरूरी था, इससे ना सिर्फ मतदाता सूची दुरुस्त होगी, बल्कि जिन लोगों के दो-दो तीन-तीन जगहों पर नाम जुड़े हुए थे, वो भी हटेंगे और फर्जी लोगों के नाम भी मतदाता सूची से हट जाएंगे. SIR से पात्र लोगों के नाम ही सूची में रहेंगे. किरोडी ने कहा कि SIR से मतदाता सूची में त्रुटि नहीं रहेगी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता बढ़ेगी. SIR के बाद जिस तरह की पिक्चर बिहार में सामने आई है, वैसी पिक्चर पूरे देश मे सामने आनी चाहिये. SIR से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए उठाया गया कदम है और हर किसी को इसका स्वागत करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए .
