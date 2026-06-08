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'लाइन बंद है' कहकर भेजा काम पर, अचानक आया करंट और चली गई जान

Rajasthan News: सवाई माधोपुर के खंडार में बिजली विभाग की कथित लापरवाही से शटडाउन के दौरान लाइन पर काम कर रहे ठेका कर्मी समंदर जाट की करंट लगने से मौत हो गई. आक्रोशित ग्रामीणों ने शव रखकर 4 घंटे हाईवे जाम किया. 15 लाख सहायता और पत्नी को नौकरी की सहमति के बाद मामला शांत हुआ.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 08, 2026, 03:38 PM|Updated: Jun 08, 2026, 03:38 PM
'लाइन बंद है' कहकर भेजा काम पर, अचानक आया करंट और चली गई जान
Image Credit: Sawai Madhopur Lineman Died

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र में बिजली विभाग की कथित लापरवाही एक ठेका कार्मिक के लिए जानलेवा साबित हुई. पावंडी जीएसएस पर शटडाउन के दौरान विद्युत लाइन पर मरम्मत कार्य कर रहे ठेका कर्मचारी समंदर जाट की करंट लगने से मौत हो गई. हादसे के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने शव को स्टेट हाईवे-123 पर रखकर करीब चार घंटे तक जाम लगाया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

जानकारी के अनुसार सांवलपुर निवासी समंदर जाट पुत्र केदार जाट रविवार रात करीब 8 बजे ग्राम पंचायत मई के अधीन पावंडी स्थित 33/11 केवी जीएसएस क्षेत्र में विद्युत लाइन पर कार्य कर रहे थे. बताया जा रहा है कि लाइन पर काम करने से पहले शटडाउन लिया गया था, ताकि मरम्मत कार्य सुरक्षित तरीके से किया जा सके. इसी दौरान अचानक बिजली सप्लाई चालू हो गई और लाइन में करंट दौड़ गया.

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करंट लगने के कारण समंदर जाट गंभीर रूप से झुलस गए और पोल से नीचे गिर पड़े. हादसा इतना गंभीर था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. लोगों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. देर रात तक प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच समझाइश का दौर चलता रहा, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी. इसके बाद नाराज ग्रामीण शव को ट्रैक्टर-ट्रॉली में रखकर बहरावंडा खुर्द-खंडार करणपुर मार्ग स्थित स्टेट हाईवे-123 पर ले आए और सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. जाम के चलते मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

ग्रामीणों का कहना था कि शटडाउन के बावजूद बिजली सप्लाई शुरू होना गंभीर लापरवाही है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग भी उठाई.

करीब चार घंटे तक चली वार्ता के बाद प्रशासन, विद्युत विभाग और ग्रामीणों के बीच सहमति बनी. प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, आश्रित पत्नी को संविदा पर नौकरी उपलब्ध कराने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया गया. लिखित सहमति बनने के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया. इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया. वहीं पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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