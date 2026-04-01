Rajasthan: एक कंपनी को देना था STP, खान अधिकारियों ने ढाई गुना घटा दिया खसरे का क्षेत्रफल

Rajasthan News: राजस्थान के सवाईमाधोपुर के बौंली में खान विभाग के अधिकारियों ने एक निजी कंपनी को चेजा पत्थर निकालने की एसटीपी देने के लिए संबंधित खसरे का क्षेत्रफल ढाई गुना घटा दिया.
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Rajasthan News: सवाईमाधोपुर के बौंली में एक निजी कंपनी को चेजा पत्थर निकालने की एसटीपी देने के लिए खान विभाग के अधिकारियों ने एक रोचक रास्ता निकाला है. एसटीपी जारी करने के लिए खनन अधिकारियों ने संबंधित खसरे का क्षेत्रफल ही कम कर दिया है.
सिवायचक भूमि पर जब मौका रिपोर्ट सामने आई तो उसमें क्षेत्रफल ज्यादा पाया गया लेकिन इसके बावजूद खान विभाग निजी कंपनी को एसटीपी देने की तैयारी कर रहा है. आपको बता दें कि सवाईमाधोपुर में एक निजी कंपनी दिलीप बिल्डकॉन को ईआरसीपी से जुड़ा कार्य करना है.
कंपनी को ईसरदा डैम से मोरेल डैम तक करीब 150 मीटर चौड़ाई की कैनाल बनानी है. इस कैनाल के दोनों तरफ सड़क भी बनाई जाएगी. पिचिंग और बेस बनाने के लिए कंपनी को पत्थरों की जरूरत होगी. कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यहां अधिकारियों ने कम्पनी को एसटीपी देने की रूपरेखा बना ली है जबकि नियमानुसार बड़े प्लॉट होने पर इनका ऑक्शन किया जाना चाहिए.
ढाई गुना तक घटा दिया क्षेत्रफल
बौंली के ग्राम रवासा में एसटीपी के लिए निजी कंपनी ने किया आवेदन
सहायक खनि अभियंता धर्म सिंह मीना ने क्षेत्र के सीमांकन के लिए लिखा
खसरा संख्या 709 का क्षेत्रफल 0.9618 हेक्टेयर बताया
11 मार्च को सीमांकन के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा
पटवारी ने मौका नक्शा, जमाबंदी प्रतिलिपि खंगाली तो अंतर मिला
यहां जमीन 0.9618 हेक्टेयर के बजाय 1.38 हेक्टेयर पाई गई
बौंली के ही ग्राम रवासा में खसरा संख्या 580 के लिए दूसरा आवेदन किया
AME सवाईमाधोपुर ने इसका क्षेत्रफल महज 0.6145 हेक्टेयर बताया
16 मार्च को पटवारी ने जो रिपोर्ट दी, उसमें क्षेत्रफल 1.77 हैक्टेयर मिला
राजस्व विभाग के ऑनलाइन जमाबंदी रिकॉर्ड में भी पटवारी की रिपोर्ट की पुष्टि
खुद आवंटित कर सकें, इसलिए क्षेत्रफल घटाया
खान विभाग के एमएमसीआर नियमों के तहत 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के प्लॉट को बगैर ऑक्शन एसटीपी के लिए आवंटित किया जा सकता है लेकिन यदि क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक होता है, तो उस स्थिति में प्लॉट का ऑक्शन करना होता है. इससे विभाग को ऑक्शन में अधिक राजस्व मिलने की संभावना रहती है लेकिन यहां बौंली में दोनों खसरों को ऑक्शन करने के बजाय एसटीपी देने की तैयारी चल रही है.
मिनरल पर असमंजस, क्या करोड़ों का नुकसान झेलेगा विभाग?
दोनों खसरा में खान विभाग ने मिनरल चेजा पत्थर माना है
दोनों जगह से 4-4 लाख टन चेजा पत्थर निकालने के लिए आवेदन
यानी कुल मिलाकर कम्पनी 8 लाख टन पत्थर निकालेगी
इसी खसरे से सटे खसरा 583 में ग्रेनाइट की खान चल रही
असमंजस इस बात पर कि इन दोनों खसरों में चेजा पत्थर है या ग्रेनाइट
खान विभाग को चेजा पत्थर की रॉयल्टी मिलती है 45 रुपए प्रति टन
जबकि ग्रेनाइट की रॉयल्टी मिलती है 210 रुपए प्रति टन
विभाग इन्हें चेजा पत्थर के तौर पर अलॉट करने जा रहा
लेकिन यदि मिनरल ग्रेनाइट हुआ तो खान विभाग को होगा करोड़ों का नुकसान
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