Rajasthan: एक कंपनी को देना था STP, खान अधिकारियों ने ढाई गुना घटा दिया खसरे का क्षेत्रफल

Rajasthan News: सवाईमाधोपुर के बौंली में एक निजी कंपनी को चेजा पत्थर निकालने की एसटीपी देने के लिए खान विभाग के अधिकारियों ने एक रोचक रास्ता निकाला है. एसटीपी जारी करने के लिए खनन अधिकारियों ने संबंधित खसरे का क्षेत्रफल ही कम कर दिया है.

सिवायचक भूमि पर जब मौका रिपोर्ट सामने आई तो उसमें क्षेत्रफल ज्यादा पाया गया लेकिन इसके बावजूद खान विभाग निजी कंपनी को एसटीपी देने की तैयारी कर रहा है. आपको बता दें कि सवाईमाधोपुर में एक निजी कंपनी दिलीप बिल्डकॉन को ईआरसीपी से जुड़ा कार्य करना है.

कंपनी को ईसरदा डैम से मोरेल डैम तक करीब 150 मीटर चौड़ाई की कैनाल बनानी है. इस कैनाल के दोनों तरफ सड़क भी बनाई जाएगी. पिचिंग और बेस बनाने के लिए कंपनी को पत्थरों की जरूरत होगी. कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यहां अधिकारियों ने कम्पनी को एसटीपी देने की रूपरेखा बना ली है जबकि नियमानुसार बड़े प्लॉट होने पर इनका ऑक्शन किया जाना चाहिए.

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ढाई गुना तक घटा दिया क्षेत्रफल

बौंली के ग्राम रवासा में एसटीपी के लिए निजी कंपनी ने किया आवेदन

सहायक खनि अभियंता धर्म सिंह मीना ने क्षेत्र के सीमांकन के लिए लिखा

खसरा संख्या 709 का क्षेत्रफल 0.9618 हेक्टेयर बताया

11 मार्च को सीमांकन के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा

पटवारी ने मौका नक्शा, जमाबंदी प्रतिलिपि खंगाली तो अंतर मिला

यहां जमीन 0.9618 हेक्टेयर के बजाय 1.38 हेक्टेयर पाई गई

बौंली के ही ग्राम रवासा में खसरा संख्या 580 के लिए दूसरा आवेदन किया

AME सवाईमाधोपुर ने इसका क्षेत्रफल महज 0.6145 हेक्टेयर बताया

16 मार्च को पटवारी ने जो रिपोर्ट दी, उसमें क्षेत्रफल 1.77 हैक्टेयर मिला

राजस्व विभाग के ऑनलाइन जमाबंदी रिकॉर्ड में भी पटवारी की रिपोर्ट की पुष्टि

खुद आवंटित कर सकें, इसलिए क्षेत्रफल घटाया

खान विभाग के एमएमसीआर नियमों के तहत 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के प्लॉट को बगैर ऑक्शन एसटीपी के लिए आवंटित किया जा सकता है लेकिन यदि क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक होता है, तो उस स्थिति में प्लॉट का ऑक्शन करना होता है. इससे विभाग को ऑक्शन में अधिक राजस्व मिलने की संभावना रहती है लेकिन यहां बौंली में दोनों खसरों को ऑक्शन करने के बजाय एसटीपी देने की तैयारी चल रही है.