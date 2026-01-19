Zee Rajasthan
सवाई माधोपुर में डेढ़ साल की बच्ची पर टूट पड़ा कुत्ता, मां की बहादुरी ने बचाई जान

Rajasthan News: सवाई माधोपुर के केशव नगर में एक महिला पर आवारा कुत्तों ने हमला किया. महिला ने अपनी डेढ़ साल की बच्ची को गोद से गिरने के बावजूद बचाया. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया. मोहल्ले में डर और आवारा कुत्तों को लेकर चिंता बढ़ गई.

Published: Jan 19, 2026, 05:24 PM IST | Updated: Jan 19, 2026, 05:24 PM IST

सवाई माधोपुर में डेढ़ साल की बच्ची पर टूट पड़ा कुत्ता, मां की बहादुरी ने बचाई जान

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के केशव नगर में कल शाम एक डरावनी घटना सामने आई. एक महिला अपने डेढ़ साल की मासूम बच्ची को गोद में लेकर जा रही थी, तभी मोहल्ले के आवारा कुत्तों ने अचानक उन पर हमला कर दिया. महिला ने मुश्किल से अपनी बच्ची को कुत्तों के पंजों से बचाया. यह घटना शाम करीब 4 बजे हुई, जिसे आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद कर लिया गया. बताया जा रहा है कि पिछले एक सप्ताह में यह इस इलाके में पांचवां ऐसा हमला है. हमले के बाद महिला और बच्ची को अस्पताल ले जाना पड़ा और उनकी चोटों का इलाज किया गया. घटना की शिकायत जिला प्रशासन को भी की गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. घटना के बाद मोहल्ले के लोग डर और चिंता में हैं.

बच्ची को बचाने के लिए मां ने दिखाई बहादुरी
रविवार शाम को केशव नगर कॉलोनी में यह घटना उस समय हुई जब महिला अपनी बच्ची को गोद में लिए बाजार की ओर जा रही थी. अचानक एक कुत्ता महिला की गोद में लिपटी बच्ची की ओर झपट्टा मार गया. कुत्ते ने कपड़े खींचते हुए महिला को सड़क पर गिरा दिया. महिला के साथ कुछ और बच्चे भी थे, जो डर के मारे भाग गए. लेकिन मां ने हार नहीं मानी. बच्ची जैसे ही गोद से छिटककर नीचे गिर गई, महिला ने पूरी ताकत से कुत्ते का सामना किया. कुत्ते ने लगातार हमला किया और इस दौरान महिला के हाथ पर भी काट लिया. महिला ने लगातार हाथ चलाकर कुत्ते को बच्ची से दूर रखने की कोशिश की, ताकि मासूम को कोई नुकसान न पहुंचे.

आसपास के लोगों और महिला की मदद से कुत्ता भागा
घटना के दौरान आसपास के लोग शोर मचाने लगे. एक स्थानीय महिला भी मदद के लिए बाहर निकली और जोर-जोर से आवाज लगाई. लोगों की आवाजें सुनकर कुत्ता वहां से भाग गया. कुत्ता भागने के बाद महिला ने घायल बच्ची को उठाया और अपने सीने से लगाकर सड़क पर बैठ गई. महिला ने काफी देर तक बच्ची को अपने पास रखा, मानो उसे यह भरोसा दिला रही हो कि अब कोई खतरा नहीं है. भाग्यवश इस पूरी घटना में बच्ची को कोई चोट नहीं आई.

सीसीटीवी फुटेज में दिखी मां की ममता और हिम्मत
यह हमला केशव नगर कॉलोनी के चार रास्तों इलाके में हुआ. महिला राधा अपने घर से बाजार जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ. सोमवार को इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें मां की बहादुरी और ममता साफ दिखाई दे रही है. घटना के बाद इलाके के लोग आवारा कुत्तों को लेकर चिंतित हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि कॉलोनी में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, जिससे बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है.

