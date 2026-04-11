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रणथंभौर में बनेगा नया सफारी पार्क! वन विभाग ने भेजा बड़ा प्रस्ताव, टूरिज्म को मिलेंगे पंख

Rajasthan News: रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बढ़ती बाघों की संख्या से वन प्रशासन चिंतित है. बाघ आबादी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं. आईओसी जमीन पर नया सफारी पार्क बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे घायल और वृद्ध बाघों को सुरक्षित रखा जा सकेगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByArvind singh
Published:Apr 11, 2026, 08:46 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 08:46 PM IST

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रणथंभौर में बनेगा नया सफारी पार्क! वन विभाग ने भेजा बड़ा प्रस्ताव, टूरिज्म को मिलेंगे पंख

Ranthambore New Safari Park: सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बढ़ती बाघों की संख्या वन प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही है. बाघों की बढ़ती संख्या ही एक बड़ी वजह है कि टेरेटरी की तलाश में रणथंभौर के बाघ आए दिन रणथंभौर की परिधि से निकलकर आसपास के गांवों के आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं, जिसके कारण वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. वहीं स्थानीय लोगों में भी वन्य जीवों का भारी डर व्याप्त है. ऐसे में वन विभाग बाघों के लिए नई जगह की तलाश में है ताकि रणथंभौर के बाघों को पर्याप्त जगह मिल सके.

इसी के चलते रणथंभौर वन प्रशासन द्वारा स्थानीय विधायक एवं कृषि मंत्री के माध्यम से सरकार को एक नया प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है. साल 2016 में वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक रणथंभौर में महज 45 से 55 बाघ ही रह सकते हैं. ऐसे में वर्तमान में रणथंभौर में जगह के लिहाज से बाघों की संख्या बेहद अधिक है. यही वजह है कि रणथंभौर के बाघ टेरेटरी की तलाश में जंगलों से निकलकर आबादी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं.

विशेषज्ञों की मानें तो विशेषकर युवा बाघों के दबाव में कमजोर और वृद्ध बाघ अपनी टेरेटरी छोड़कर नई टेरेटरी की तलाश में जंगल से बाहर निकल रहे हैं. इस बात को रणथंभौर के वन अधिकारी भी स्वीकार करते हैं कि रणथंभौर में क्षमता से अधिक बाघ हैं और उन्हें जगह की आवश्यकता है. रणथंभौर के बाघों को पर्याप्त जगह मिल सके इसके लिए वन प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है.

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एक ओर जहां नया ग्रासलैंड एवं कैलादेवी कॉरिडोर तथा रामगढ़ विषधारी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, वहीं वन अधिकारी रणथंभौर से सटे आईओसी प्लांट में भी एक सफारी पार्क विकसित करना चाहते हैं, ताकि कमजोर एवं वृद्ध होते बाघों तथा आपसी संघर्ष में घायल होने वाले बाघों को सफारी पार्क में एनक्लोजर में रखा जा सके.

रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह का कहना है कि जिस तरह कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बड़ा एनक्लोजर बना हुआ है, जो एक बाघ की सामान्य टेरेटरी से भी बड़ा है, वैसा एनक्लोजर रणथंभौर ही नहीं अपितु प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में होना चाहिए. उनका कहना है कि आईओसी की लगभग 100 बीघा जमीन रणथंभौर से सटी हुई है और यह प्लांट पिछले 23-24 सालों से बंद पड़ा हुआ है. इस भूमि पर पर्याप्त प्राकृतिक जंगल भी है.

यदि यह जमीन वन विभाग को मिल जाती है तो यहां नया सफारी पार्क विकसित किया जा सकता है, जिसमें घायल, वृद्ध और कमजोर बाघों के लिए एनक्लोजर बनाया जा सकेगा. इससे पर्यटकों को भी एक अतिरिक्त सफारी विकल्प मिल सकेगा और राज्य सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा.

प्रस्ताव को यदि केंद्र सरकार मंजूरी देती है तो बाघों को नई जगह मिल सकेगी और जंगल से बाहर निकलने की घटनाओं पर रोक लगेगी. साथ ही ग्रामीणों में फैला डर भी कम होगा और वन विभाग की मॉनिटरिंग का दबाव भी घटेगा. अब पूरा मामला केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर है.

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