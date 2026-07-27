/सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा! 11 केवी करंट की चपेट में आया परिवार, एक की मौत, महिला गंभीर

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के पीलवा नदी गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. ट्रांसफार्मर में अचानक 11 हजार केवी बिजली लाइन का करंट उतरने से कई घरों में करंट फैल गया. इस हादसे में 30 वर्षीय मोहम्मद इमरान खान की मौके पर मौत हो गई, जबकि 27 वर्षीय विवाहिता गुलिस्ता गंभीर रूप से झुलस गई. घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीण दोनों घायलों को तुरंत मलारना डूंगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इमरान को मृत घोषित कर दिया. वहीं गुलिस्ता की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल सवाई माधोपुर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

ट्रांसफार्मर में करंट उतरने से हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार पीलवा नदी गांव में अचानक ट्रांसफार्मर में 11 हजार केवी लाइन का करंट उतर गया. इससे आधा दर्जन से ज्यादा मकानों में बिजली दौड़ गई. घरों में मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. इसी दौरान मोहम्मद इमरान करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई. वहीं गुलिस्ता भी गंभीर रूप से झुलस गई. हादसे के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई और लोग तुरंत बचाव कार्य में जुट गए.

Add Zee News as a Preferred Source

अस्पताल के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन

इमरान की मौत की खबर फैलते ही गांव के सैकड़ों लोग मलारना डूंगर सीएचसी पहुंच गए. ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर करीब तीन घंटे तक प्रदर्शन किया. लोगों का कहना था कि विभाग की लापरवाही की वजह से एक युवक की जान चली गई और एक महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है.

अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर संभाली स्थिति

प्रदर्शन की सूचना मिलते ही तहसीलदार रामजीलाल मीणा, विद्युत विभाग के सहायक अभियंता ब्रजराज मीणा, कनिष्ठ अभियंता राजकुमार मीणा, कमलेश मीणा, मलारना डूंगर थाना पुलिस और बाटोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया और पूरे मामले की जानकारी ली.

ग्रामीणों ने रखीं कई मांगें

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और संबंधित लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए बिजली व्यवस्था में सुधार जरूरी है.

5 लाख की सहायता के आश्वासन के बाद खत्म हुआ धरना

काफी देर तक चली बातचीत के बाद बिजली विभाग के सहायक अभियंता ब्रजराज मीणा ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का लिखित आश्वासन दिया. इसके बाद ग्रामीण धरना समाप्त करने पर राजी हो गए. पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया और उसे परिजनों को सौंप दिया. वहीं हादसे में झुलसी गुलिस्ता का जिला अस्पताल में इलाज जारी है. पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है, ताकि हादसे की असली वजह सामने आ सके.