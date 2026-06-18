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तो क्या जारी रहेगा किसानों का आंदोलन? पांचना बांध पर बड़ा फैसला बाकी

Rajasthan News: सवाई माधोपुर के खंडीप में पांचना बांध के पानी को लेकर किसान महापंचायत जारी है. 27 जून तक समाधान नहीं होने पर 28 जून से आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है. हजारों किसान 20 साल से नहरों में पानी का इंतजार कर रहे हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 18, 2026, 06:31 PM|Updated: Jun 18, 2026, 06:31 PM
तो क्या जारी रहेगा किसानों का आंदोलन? पांचना बांध पर बड़ा फैसला बाकी
Image Credit: Panchna Dam Farmer Protest

Panchna Dam Farmer Protest: सवाई माधोपुर जिले के खंडीप गांव में पांचना बांध का पानी कमांड क्षेत्र की नहरों में छोड़े जाने की मांग को लेकर चल रही किसान महापंचायत के बीच आज मामले को लेकर संभागीय आयुक्त, भरतपुर में मीटिंग लेंगी. इस मीटिंग में महापंचायत से जुड़े हुए कुछ लोग, सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर व करौली जिला कलेक्टर भी मौजूद रहेंगे. इस बैठक में कुछ सकारात्मक निर्णय हो सकते हैं.

88 गांव के किसान आंदोलन में ले रहे भाग
पांचना बांध को लेकर चल रहे आंदोलन में आसपास गांव के हजारों किसान एवं ग्रामीण भाग ले रहे हैं. कल हुई बैठक में विधायक रामकेश मीणा व संघर्ष समिति के अध्यक्ष बटुआ पटेल सहित 88 गांव के पांच पटेलों ने एक स्वर में कहा कि वह 20 साल से नहरों में पानी आने का इंतजार कर रहे हैं. पानी नहीं मिलने से हजारों बीघा भूमि बंजर होने के कगार पर है.

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समिति ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि अब वार्ता जिले के प्रशासनिक स्तर पर नहीं, केवल राज्य सरकार के स्तर पर होने वाले ठोस समाधान से ही स्वीकार की जाएगी. महापंचायत में किसानों ने कहा कि 27 जून तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं किया गया तो 28 जून को इस आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.

मुख्यमंत्री और सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग
किसानों ने मुख्यमंत्री और सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने की मांग की है. फिलहाल किसानों का धरना यथावत रूप से जारी रहेगा.

बैठक में किसान प्रतिनिधियों का हो रहा इंतजार
भरतपुर में डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस में डीसी नलिनी कठोतिया, रेंज आईजी कैलाश बिशनोई, करौली कलक्टर अक्षय गोदारा, कलक्टर सवाई माधोपुर कानाराम, जल संसाधन विभाग, कमांड एरिया के किसान अनूप मीणा, रघुवीर मीणा बैठक में पहुंच गए हैं. बैठक औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. हालांकि, अन्य किसान प्रतिनिधियों का हो रहा है इंतजार.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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