प्रियंका गांधी की गाड़ी के सामने आया टाइगर, सफारी का आनंद लेते हुए सहमे पर्यटक!

Rajasthan News: प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी पर गईं. सफारी के दौरान टाइगर जिप्सियों के सामने आया, पर्यटक सहम गए और इस नजारे को कैमरे में कैद किया. प्रियंका 4 दिन तक रणथंभौर में रुकेंगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Jan 01, 2026, 09:47 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 09:47 PM IST

Priyanka Gandhi Tiger Safari: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को अपने परिवार के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का आनंद लेने पहुंचीं. इस दौरान उनकी जिप्सी के सामने अचानक एक बाघ आ गया, जिससे पर्यटक सहम गए. जैसे ही टाइगर झाड़ियों से बाहर निकला, वहां खड़े कई पर्यटक डर के मारे अपनी सीटों पर बैठ गए और कुछ ने कैमरे से इस नजारे को रिकॉर्ड किया.

टाइगर धीरे-धीरे कच्चे रास्ते से गुजरते हुए झाड़ियों में ओझल हो गया. इस अद्भुत दृश्य को देखने वाले पर्यटक अपने कैमरों में कैद कर सके.

गौरतलब है कि प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी और परिवार के साथ 30 दिसंबर से चार दिन के दौरे पर रणथंभौर में हैं. गुरुवार को दोपहर करीब 2 बजे उन्होंने गणेश धाम गेट से पार्क में प्रवेश किया. उन्होंने लेक एरिया और जोगी महल इलाके में प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया. प्रियंका गांधी ने जोन नंबर तीन में करीब ढाई घंटे तक सफारी की.

इस सफारी के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुल पांच जिप्सियां बुक करवाई थीं. उनके साथ पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटे रेहान, बेटी मिराया, रेहान की मंगेतर अवीवा बेग और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे. टाइगर के पार्क में आने की जानकारी मिलने पर जिप्सियां वहीं रुकीं. इसके बाद बाघिन रिद्धि का बेटा शुभ झाड़ियों से निकलकर जिप्सियों के पास आया और धीरे-धीरे दूसरी ओर चला गया.

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला मंगलवार दोपहर 12.45 बजे रणथंभौर पहुंचा. इसके बाद वे सीधे होटल शेरबाग पहुंचे. जानकारी के अनुसार, दोनों 4 दिन तक यहां रहेंगे. उनका यह दौरा निजी कार्यक्रम के तहत रखा गया है, जिसमें बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक है.

रणथंभौर टाइगर रिजर्व गांधी परिवार का पसंदीदा स्थल है. इस साल राहुल गांधी का यह दूसरा दौरा है, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा तीसरी बार यहां आई हैं.

प्रियंका के परिवार के साथ सफारी में शामिल अवीवा बेग दिल्ली के प्रतिष्ठित बिजनेस परिवार से आती हैं. उनके पिता इमरान बेग व्यवसायी हैं, जबकि मां नंदिता बेग जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रियंका गांधी और नंदिता बेग की पुरानी दोस्ती है. नंदिता ने कांग्रेस मुख्यालय 'इंदिरा भवन' का इंटीरियर डिजाइन किया था, जिससे दोनों परिवारों का रिश्ता और मजबूत हुआ.

