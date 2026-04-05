Rajasthan News: रणथंभौर में फर्जी सफारी का बड़ा खुलासा, 2 पर्यटक बिना टिकट पकड़े गए

Ranthambore Fake Safari: बाघों की स्वछंद अठखेलियों को लेकर विश्व स्तर पर अपनी विशेष पहचान रखने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा रणथंभौर टाईगर रिजर्व जहां सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है. वहीं रणथंभौर का विवादों से भी गहरा नाता चलता रहा है, यही वजह है कि रणथंभौर में एक के बाद एक अनियमितताएं सामने आती रहती हैं. इसी कड़ी में एक बार फिर रणथंभौर में बड़ी अनियमितता सामने आई है. इस बार रणथंभौर में दो पर्यटकों को फर्जी टिकिट पर फर्जी तरीके से टाईगर सफारी कराने का मामला उजागर हुआ है, जिसे लेकर रणथंभौर वन प्रशासन में हड़कम्प मच गया और वनाधिकारियों ने आनन फानन में गाइड ओर वाहन चालक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए दोनों के पार्क में प्रवेश पर आगामी आदेशो तक प्रतिबंद लगा दिया है.

गश्ती दल की सतर्कता से खुला राज

जानकारी के मुताबिक रणथंभौर में गत रविवार को सुबह की पारी में टाईगर सफारी के दौरान जोन नंबर 1 में रणथंभौर के गश्ती दल द्वारा जब एक कैंटर की जांच की गई तो कैंटर में दो पर्यटक बिना वैध टिकट के पाए गए. जो फर्जी तरीके से टाईगर सफारी कर रहे थे, फर्जी सफारी की सूचना मिलते ही रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह के निर्देशन पर आरोपीटी एसीएफ महेश शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कैंटर नंबर RJ-25-TA-1862 की जांच की. जिसमें दोनों पर्यटक संदिग्ध पाए गए. जांच के दौरान गाइड सरदार सिंह से पूछताछ में खुलासा हुआ कि भीम सिंह नाम के एक फॉरेस्ट गार्ड ने सिंह द्वार से इन दोनों पर्यटकों को कैंटर में बैठाया था. वहीं पर्यटकों से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने एक एजेंट को ₹8000 देकर सफारी करवाई और इसकी रसीद भी प्रस्तुत की. डीएफओ मानस सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच एसीएफ निखिल शर्मा को सौंपी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गाइड व वाहन चालक के पार्क में प्रवेश पर आगामी आदेशों तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है .

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रणथंभौर नेशनल पार्क में फर्जी टिकट से सफारी करने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई बार एजेंटों और गाइडों की मिलीभगत से फर्जी टिकट बनाकर देशी-विदेशी पर्यटकों से मोटी रकम वसूलने के मामले सामने आ चुके हैं. खासतौर पर पंच सितारा होटलों में ठहरे पर्यटकों को निशाना बनाकर यह खेल लंबे समय से चल रहा है. सूत्रों के अनुसार, कई सफारी जोनों में वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात फॉरेस्ट गार्डों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है. समय रहते यदि इनकी तैनाती में बदलाव नहीं किया गया, तो यह अवैध खेल लगातार जारी रह सकता है. रणथंभौर देश के सबसे महंगे टाइगर रिजर्व में शुमार है, इसके बावजूद यहां पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है. यही वजह है कि कुछ लोग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर अवैध कमाई में लगे हुए हैं.

एक्शन मोड में वन प्रशासन

बतां दें कि रणथंभौर में बढ़ती अनियमितताओं पर यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो रणथंभौर जैसे विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल की साख पर गहरा असर पड़ सकता है. रणथंभौर केवल एक टाइगर रिजर्व नहीं, बल्कि भारत की वन्यजीव विरासत का प्रतीक है. यहां हो रहे ऐसे फर्जीवाड़े न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि पर्यटन और संरक्षण दोनों के लिए खतरा भी हैं. अब देखना होगा कि वन विभाग इस मामले में कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई करता है. वन विभाग द्वारा ऐसे फर्जी वालों पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह का कोई भी फर्जी वाला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की साख पर दाग ना बने.

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