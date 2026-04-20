Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /sawai-madhopur
  • /Rajasthan News: रणथंभौर में चौंकाने वाला नजारा! एक ही जोन में दिखे टाइगर, लेपर्ड और चीता, वन विभाग अलर्ट

Rajasthan News: रणथंभौर में चौंकाने वाला नजारा! एक ही जोन में दिखे टाइगर, लेपर्ड और चीता, वन विभाग अलर्ट

Rajasthan News: रणथंभौर के जोन 9 में बाघ, लेपर्ड और कुनो से आए चीता KP-2 के एक साथ दीदार से सैलानी रोमांचित हैं. हालांकि, इन शिकारियों के बीच संभावित टकराव को लेकर वन विभाग चिंतित है और चीते की सुरक्षा के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है.

Edited byArti PatelReported byArvind singh
Published: Apr 20, 2026, 02:50 PM|Updated: Apr 20, 2026, 02:50 PM
Rajasthan News: रणथंभौर में चौंकाने वाला नजारा! एक ही जोन में दिखे टाइगर, लेपर्ड और चीता, वन विभाग अलर्ट
Image Credit:

Ranthambore Tiger Reserve: रणथंभौर टाइगर रिजर्व के इतिहास में रविवार का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं रहा. यहां सफारी पर निकले सैलानियों को वह दुर्लभ नजारा देखने को मिला, जिसकी कल्पना भी शायद ही किसी ने की होगी. पर्यटन विभाग का स्लोगन "जाने क्या दिख जाए!" तब पूरी तरह सार्थक हो गया, जब जोन नंबर 9 में दुनिया के तीन सबसे खूंखार शिकारी-बाघ, लेपर्ड और चीता एक साथ नजर आए.

'कुनो' के मेहमान ने रोमांच में लगाए चार चांद
इन दिनों रणथंभौर का जोन नंबर 9 सुर्खियों में है. इसकी वजह है मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से निकलकर यहां पहुंचा चीता KP-2. सफारी के दौरान सैलानियों की धड़कनें तब बढ़ गईं जब उन्हें बाघ और लेपर्ड के साथ-साथ इस विदेशी मेहमान के भी दीदार हो गए. राजस्थान वन विभाग ने भी इस दुर्लभ पल को अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है.

कट्टर दुश्मन, फिर भी एक ही इलाके में मूवमेंट
वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, बाघ, लेपर्ड और चीता स्वभाव से एक-दूसरे के कट्टर प्रतिस्पर्धी और दुश्मन माने जाते हैं. लेकिन रणथंभौर की आरोपीटी रेंज (जोन 9) में फिलहाल इन तीनों का मूवमेंट बना हुआ है. बता दें कि हालांकि, राहत की बात यह है कि ये तीनों शिकारी एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रख रहे हैं.

बाघों का गढ़
जिस इलाके में चीता KP-2 घूम रहा है, वहीं बाघिन T-127 और बाघ T-108 का भी घर है. साथ ही यहां लेपर्ड्स की भी अच्छी खासी संख्या है.

वन विभाग का 'हाई अलर्ट' और चिंता
चीता KP-2 पिछले करीब एक सप्ताह से रणथंभौर की सीमा में है. वन विभाग के लिए यह रोमांच से ज्यादा चुनौती का समय है.

जान का खतरा

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि चीता KP-2 का सामना किसी बाघ या लेपर्ड से हो गया, तो चीते की जान को गंभीर खतरा हो सकता है. 24x7 मॉनिटरिंग, वन विभाग की टीमें पल-पल चीते की लोकेशन ट्रैक कर रही हैं. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चीता सुरक्षित रहे और अन्य शिकारियों के सीधे टकराव से बचा रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sawai Madhopur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, बेरोजगारी भत्ते के लिए नया पोर्टल होगा लॉन्च, जानें पूरी डिटेलBikaner Foundation Day: जूनागढ़ की प्राचीर से उड़ा चंदा! पतंगों के संग लहराई सदियों पुरानी परंपरा, दिखा अनोखा नजाराराजस्थान में इस जगह पर उड़ता है ‘चंदा’! क्या आपने देखा है?

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में ‘आग उगल’ रहा सूरज! पारा 42°C पार, घर से निकलना हुआ खतरनाक

बाजार खुलते ही धड़ाम हुए सोना-चांदी के भाव! जयपुर सर्राफा बाजार से आया बड़ा अपडेट

लजीज खाने को टक्कर देगी राजस्थान की 'दही मिर्ची' मिनटों में हो जाएगी तैयार!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

पचपदरा रिफाइनरी में आग लगने के बाद PM मोदी का दौरा कैंसिल, कल होना था उद्घाटन

सुजानगढ़ में सिरफिरे युवक का तांडव, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े, CCTV में कैद हुई वारदात

क्या आप जानते हैं? 'मिर्चियों का शहर' कहलाता है राजस्थान का यह इलाका!

पनीर को पछाड़ देगी ये मारवाड़ी सब्जी, घर पर इस तरह से बनाएं बिना प्याज-टमाटर की ये लजीज डिस

Rajasthan Petrol Diesel Price: जयपुर समेत इन शहरों में बदल गए पेट्रोल-डीजल के रेट, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान में आज पेट्रोल-डीजल सस्ता या महंगा? एक क्लिक में चेक करें अपने शहर का ताजा रेट

राजस्थान का ये शहर बनेगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का नया हब, मिलेगी नौकरी ही नौकरी!

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में फिर महंगी हुई चांदी, सोने के भाव में भी उछाल, जानें Sunday को क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Sawai Madhopur News
Rajasthan news

About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान पुलिस ने किया पर्दाफाश, रबर के फिंगरप्रिंट से बना रहे थे आधार कार्ड

राजस्थान पुलिस ने किया पर्दाफाश, रबर के फिंगरप्रिंट से बना रहे थे आधार कार्ड

rajasthan crime
2

बारां में एक साथ रुकवाए गए 3 बाल विवाह, पंडित मौके से हुआ फरार

rajasthan crime
3

लश्कर आतंकी 'खरगोश' का जयपुर कनेक्शन आया सामने, अलर्ट मोड़ पर ATS, पढ़ें पूरा मामला

Rajasthan Crime news
4

डूंगरपुर में रुकवाया बाल विवाह, बैरंग लौटाई बारात और माता-पिता को किया पाबंद

rajasthan crime
5

राजस्थान में पेयजल सप्लाई बंद करने की चेतावनी, 3500 करोड़ का भुगतान अटका

Rajasthan news