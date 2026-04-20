/Rajasthan News: रणथंभौर में चौंकाने वाला नजारा! एक ही जोन में दिखे टाइगर, लेपर्ड और चीता, वन विभाग अलर्ट

Ranthambore Tiger Reserve: रणथंभौर टाइगर रिजर्व के इतिहास में रविवार का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं रहा. यहां सफारी पर निकले सैलानियों को वह दुर्लभ नजारा देखने को मिला, जिसकी कल्पना भी शायद ही किसी ने की होगी. पर्यटन विभाग का स्लोगन "जाने क्या दिख जाए!" तब पूरी तरह सार्थक हो गया, जब जोन नंबर 9 में दुनिया के तीन सबसे खूंखार शिकारी-बाघ, लेपर्ड और चीता एक साथ नजर आए.

'कुनो' के मेहमान ने रोमांच में लगाए चार चांद

इन दिनों रणथंभौर का जोन नंबर 9 सुर्खियों में है. इसकी वजह है मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से निकलकर यहां पहुंचा चीता KP-2. सफारी के दौरान सैलानियों की धड़कनें तब बढ़ गईं जब उन्हें बाघ और लेपर्ड के साथ-साथ इस विदेशी मेहमान के भी दीदार हो गए. राजस्थान वन विभाग ने भी इस दुर्लभ पल को अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है.

कट्टर दुश्मन, फिर भी एक ही इलाके में मूवमेंट

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, बाघ, लेपर्ड और चीता स्वभाव से एक-दूसरे के कट्टर प्रतिस्पर्धी और दुश्मन माने जाते हैं. लेकिन रणथंभौर की आरोपीटी रेंज (जोन 9) में फिलहाल इन तीनों का मूवमेंट बना हुआ है. बता दें कि हालांकि, राहत की बात यह है कि ये तीनों शिकारी एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रख रहे हैं.

बाघों का गढ़

जिस इलाके में चीता KP-2 घूम रहा है, वहीं बाघिन T-127 और बाघ T-108 का भी घर है. साथ ही यहां लेपर्ड्स की भी अच्छी खासी संख्या है.

वन विभाग का 'हाई अलर्ट' और चिंता

चीता KP-2 पिछले करीब एक सप्ताह से रणथंभौर की सीमा में है. वन विभाग के लिए यह रोमांच से ज्यादा चुनौती का समय है.

जान का खतरा

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि चीता KP-2 का सामना किसी बाघ या लेपर्ड से हो गया, तो चीते की जान को गंभीर खतरा हो सकता है. 24x7 मॉनिटरिंग, वन विभाग की टीमें पल-पल चीते की लोकेशन ट्रैक कर रही हैं. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चीता सुरक्षित रहे और अन्य शिकारियों के सीधे टकराव से बचा रहे.