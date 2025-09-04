Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

रणथंभौर से निकलकर आबादी में पहुंचे भालू और पैंथर, लोगों में दहशत का माहौल

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर के रणथंभौर से एक भालू और पैंथर आबादी क्षेत्र में घुस गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई. पैंथर ने एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया, जबकि भालू मंदिर के पास घूमता रहा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Arvind singh
Published: Sep 04, 2025, 03:26 PM IST | Updated: Sep 04, 2025, 03:26 PM IST

Trending Photos

कौन हैं खैरथल तिजारा की स्कूल प्रिंसिपल नीलम यादव? जिन्हें टीचर्स डे पर PM ने बुलाया चाय पर
7 Photos
alwar news

कौन हैं खैरथल तिजारा की स्कूल प्रिंसिपल नीलम यादव? जिन्हें टीचर्स डे पर PM ने बुलाया चाय पर

अलवर धर्मांतरण केस: बच्चों ने खोली पोल- हमें भगवान श्रीराम-श्रीकृष्ण के खिलाफ भड़काया जाता है और...
7 Photos
alwar news

अलवर धर्मांतरण केस: बच्चों ने खोली पोल- हमें भगवान श्रीराम-श्रीकृष्ण के खिलाफ भड़काया जाता है और...

क्या आपने देखा है? राजस्थान का वो शिवलिंग, जो सूर्य की चाल के साथ खुद झुक जाता है!
8 Photos
rajasthan temple

क्या आपने देखा है? राजस्थान का वो शिवलिंग, जो सूर्य की चाल के साथ खुद झुक जाता है!

क्या आपको पता है सबसे ज्यादा रानियां किस मुगल शासक के पास थी?
6 Photos
mughal

क्या आपको पता है सबसे ज्यादा रानियां किस मुगल शासक के पास थी?

रणथंभौर से निकलकर आबादी में पहुंचे भालू और पैंथर, लोगों में दहशत का माहौल

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व के वन्यजीवों का जंगल से निकलकर आबादी क्षेत्र में आने का सिलसिला अब एक गंभीर समस्या बन चुका है. बीती रात, एक बार फिर, एक भालू और एक पैंथर रणथंभौर के जंगल से निकलकर जिला मुख्यालय के रैगर मोहल्ले में आ गए, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

पैंथर का हमला

स्थानीय लोगों के अनुसार, रात के अंधेरे में सबसे पहले पैंथर ने रिहायशी इलाके में दस्तक दी. उसने मौका पाकर एक पालतू कुत्ते को अपना शिकार बना लिया. घटना के बाद, पैंथर उस शिकार को घसीटकर वापस जंगल की ओर ले गया. पैंथर के इस खूंखार हमले से इलाके में तनाव और डर का माहौल पैदा हो गया. वहीं, एक भालू भी काफी देर तक रैगर मोहल्ले में चहलकदमी करता रहा. लोगों ने दूर से ही इस नजारे को देखा और खौफ में आ गए. लोगों ने बताया कि भालू कभी एक मंदिर की तरफ जाता तो कभी गलियों में इधर-उधर घूमता दिखाई दिया. एक समय तो वह मंदिर के दरवाज़े पर भी दस्तक देता रहा, जिससे लोगों में भारी भय व्याप्त हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डर का माहौल

काफी देर तक चहलकदमी करने के बाद, यह भालू बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस जंगल की ओर लौट गया. रात में इन दो खूंखार वन्यजीवों के आबादी क्षेत्र में आने का अनुभव स्थानीय लोगों के लिए एक डरावना था. इस घटना ने एक बार फिर रणथंभौर के आसपास के इलाकों में वन्यजीवों और इंसानों के बीच बढ़ते संघर्ष की समस्या को उजागर कर दिया है, जिससे लोगों में अपनी सुरक्षा को लेकर खासा भय व्याप्त है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sawai Madhopur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news