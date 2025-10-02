Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

महिलाओं और युवाओं को मिलेगा ब्याजमुक्त लोन! बस 15 अक्टूबर से पहले कर लें ये काम

Rajasthan News: सवाई माधोपुर में गांधी जयंती पर सहकार सदस्यता अभियान शुरू हुआ, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा. इसका उद्देश्य महिलाओं-युवाओं को सहकारिता से जोड़कर उन्हें ब्याज मुक्त ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ देना है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 02, 2025, 06:02 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 06:02 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में रावण दहन के साथ दशहरे की धूम, देखें अनदेखी तस्वीरें
20 Photos
Dussehra 2025

राजस्थान में रावण दहन के साथ दशहरे की धूम, देखें अनदेखी तस्वीरें

क्या आप जानते हैं राजस्थान की उस शादी के बारे में, जिसमें होती है प्राइवेट पार्ट की पूजा?
6 Photos
Pali News

क्या आप जानते हैं राजस्थान की उस शादी के बारे में, जिसमें होती है प्राइवेट पार्ट की पूजा?

राजस्थान के 18 जिलों में तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें वेदर रिपोर्ट
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 18 जिलों में तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें वेदर रिपोर्ट

राजस्थान का वो किला, जहां दीवारों पर आज भी मौजूद हैं गोलियों के निशान... जानें इसके पीछे की कहानी
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान का वो किला, जहां दीवारों पर आज भी मौजूद हैं गोलियों के निशान... जानें इसके पीछे की कहानी

महिलाओं और युवाओं को मिलेगा ब्याजमुक्त लोन! बस 15 अक्टूबर से पहले कर लें ये काम

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राज्य सरकार के निर्देश पर सहकार सदस्यता अभियान का आगाज किया गया. 2 अक्टूबर से शुरू हुआ यह अभियान आगामी 15 अक्टूबर तक चलेगा. इस जिला स्तरीय अभियान का विधिवत शुभारंभ चौथ का बरवाड़ा कस्बे में किया गया.

अभियान का शुभारंभ
ग्राम सेवा सहकारी समिति चौथ का बरवाड़ा में आयोजित समारोह में जिला कलेक्टर एवं प्रशासक काना राम ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरों पर फूल अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर अभियान की शुरुआत की. इस दौरान सहकार सदस्यता अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया गया, जिसमें अभियान के उद्देश्यों और लाभों के बारे में जानकारी दी गई है.

महिलाओं और युवाओं को जोड़ने पर जोर
जिला कलेक्टर काना राम ने अपने संबोधन में कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सहकारिता को घर-घर तक पहुंचाना है. उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं से सहकारी समितियों से जुड़ने की अपील की. उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत सहकारी समितियों में न्यूनतम 15 प्रतिशत नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग सहकारिता से जुड़कर योजनाओं का लाभ उठा सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
कलेक्टर ने यह भी बताया कि अभियान के शिविरों में सहकारी सेवाओं की जानकारी देने के साथ-साथ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी का कार्य भी किया जाएगा. इससे किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी. सवाई माधोपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक बिजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक सहकारिता से जुड़ सकता है और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sawai Madhopur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news