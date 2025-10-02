महिलाओं और युवाओं को मिलेगा ब्याजमुक्त लोन! बस 15 अक्टूबर से पहले कर लें ये काम

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राज्य सरकार के निर्देश पर सहकार सदस्यता अभियान का आगाज किया गया. 2 अक्टूबर से शुरू हुआ यह अभियान आगामी 15 अक्टूबर तक चलेगा. इस जिला स्तरीय अभियान का विधिवत शुभारंभ चौथ का बरवाड़ा कस्बे में किया गया.

अभियान का शुभारंभ

ग्राम सेवा सहकारी समिति चौथ का बरवाड़ा में आयोजित समारोह में जिला कलेक्टर एवं प्रशासक काना राम ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरों पर फूल अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर अभियान की शुरुआत की. इस दौरान सहकार सदस्यता अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया गया, जिसमें अभियान के उद्देश्यों और लाभों के बारे में जानकारी दी गई है.

महिलाओं और युवाओं को जोड़ने पर जोर

जिला कलेक्टर काना राम ने अपने संबोधन में कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सहकारिता को घर-घर तक पहुंचाना है. उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं से सहकारी समितियों से जुड़ने की अपील की. उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत सहकारी समितियों में न्यूनतम 15 प्रतिशत नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग सहकारिता से जुड़कर योजनाओं का लाभ उठा सकें.

किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

कलेक्टर ने यह भी बताया कि अभियान के शिविरों में सहकारी सेवाओं की जानकारी देने के साथ-साथ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी का कार्य भी किया जाएगा. इससे किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी. सवाई माधोपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक बिजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक सहकारिता से जुड़ सकता है और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकता है.

