/Rajasthan News: राजस्थान का वो इलाका जहां अक्षय तृतीया पर मातम मनाया जाता है, इतिहास कर देगा रोंगटे खड़े

Sawai Madhopur News: अक्षय तृतीया का दिन देशभर में 'अबूझ सावे' के रूप में जाना जाता है, जहां हजारों शादियां और मंगल कार्य संपन्न होते हैं. लेकिन राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक ऐसा इलाका भी है, जहां इस दिन खुशियाँ नहीं बल्कि मातम मनाया जाता है. चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के 18 गांवों में सदियों पुरानी एक ऐसी परंपरा जीवित है, जो रूह कंपा देने वाली एक ऐतिहासिक त्रासदी की याद दिलाती है.

सन्नाटे में सिमटी अखा तीज

बता दें कि इन 18 गांवों में अक्षय तृतीया के दिन अनुशासन और श्रद्धा का ऐसा मेल दिखता है कि आधुनिक दौर में भी ग्रामीण अपनी परंपरा से डिगे नहीं हैं. इस दिन किसी भी घर में बैंड-बाजा या मंगल गीत नहीं सुनाई देते. घरों में पकवान बनाने के लिए कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती. यहां तक कि परंपरा के अनुसार सब्जी में हल्दी डालना भी वर्जित माना जाता है.चौथ माता मंदिर के घंटों को एक दिन पहले ही ऊंचाई पर बांध दिया जाता है ताकि गलती से भी कोई उन्हें न बजा सके.

इतिहास, जब एक साथ उठीं 84 अर्थियां

स्थानीय जानकारों और पुजारी हेमराज के अनुसार, इस परंपरा के पीछे रियासत काल की एक मर्मस्पर्शी घटना है. बता दें कि बैसाख सुदी तीज के दिन 18 गांवों के नवविवाहित जोड़े माता के दर्शन के लिए बरवाड़ा आए थे. घूंघट प्रथा के कारण दूल्हा-दुल्हनों के बीच पहचान को लेकर भ्रम हुआ और विवाद बढ़ गया. इसी गहमागहमी के बीच चाकसू की ओर से मेघसिंह गौड़ ने हमला कर दिया. इस भीषण मारकाट में 84 दूल्हा-दुल्हनों की मौत हो गई. इस महाविनाश से दुखी होकर तत्कालीन शासक मेलक देव चौहान ने इस दिन को 'शोक दिवस' के रूप में मनाने का आदेश दिया.

आज भी मौजूद हैं शहादत के निशान

बता दें कि जिस स्थान पर यह रक्तपात हुआ था, वहां आज भी उन 84 जोड़ों की स्मृति में चबूतरे बने हुए हैं. ग्रामीण बाबू मीना और दुकानदार राधेश्याम बताते हैं कि यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि उन पूर्वजों के प्रति सम्मान है जिन्होंने अपनी जान गंवाई. लोग आज भी इन चबूततरों पर आकर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं.