जहां बड़े शहर हो रहे थे फेल, वहां सवाई माधोपुर के जिला अस्पताल ने रचा इतिहास! 6 साल से पैरोटिड कैंसर की गांठ से जूझ रही युवती को मिली नई जिंदगी

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिला अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. यहां पहली बार पैरोटिड कैंसर की गंभीर गांठ का सफल ऑपरेशन कर डॉक्टरों की टीम ने न केवल एक युवती को नई जिंदगी दी, बल्कि जिलेवासियों का भरोसा भी मजबूत किया है. बहरावंडा खुर्द निवासी 19 वर्षीय मोनिका राठौर पिछले 6 वर्षों से परोटिड कैंसर से पीड़ित थी. बड़े शहरों में इलाज कराने के बावजूद राहत नहीं मिल पाई, लेकिन अब जिला अस्पताल में ही यह जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक कर दिखाई गई.

शनिवार को करीब तीन घंटे चले ऑपरेशन में डॉक्टरों की टीम ने मोनिका के शरीर से लगभग 30 ग्राम की कैंसरग्रस्त गांठ निकाली. ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और फिलहाल मरीज खतरे से बाहर है. इस जटिल सर्जरी का नेतृत्व ईएनटी व कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष शर्मा ने किया. पीएमओ डॉ. तेजराम मीणा के मार्गदर्शन में डॉ. महिमा सहित पूरी मेडिकल टीम ने सराहनीय भूमिका निभाई. एनेस्थीसिया टीम से डॉ. मुनि राम और डॉ. समता मीना भी शामिल रहीं. डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि परोटिड कैंसर के लक्षणों में गले में सूजन प्रमुख है, समय पर इलाज न मिले तो यह घातक हो सकता है.

मोनिका के पिता मोहनलाल राठौर ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों का आभार जताते हुए कहा कि उनकी बेटी को नई जिंदगी मिली है. यह सफलता जिले के लिए गर्व का विषय है और अब मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा.

पढ़ें सवाई माधोपुर की एक और खबर

सड़क हादसे में दो लोगों की मौत, आधा दर्जन से अधिक घायल

बौंली थाना क्षेत्र में आज हादसों का शनिवार देखने को मिला.थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थान पर सड़क हादसे हुए. जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. एएसआई दीपक शर्मा ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्कॉर्पियो व अज्ञात वाहन की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई. वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए. पीड़ित शाहरुख खान ने अज्ञात केन्ट्रा पिकअप चालक पर लापरवाही से ब्रेक लगाने का मामला दर्ज करवाया. रिपोर्ट के मुताबिक वह अपने परिवार के साथ गाजियाबाद से अपने गांव लालपुर सोलाना जा रहे थे. इसी दौरान एक केन्ट्रा पिकअप ने आगे अचानक से ब्रेक लगा दिए.जिससे स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पिकअप में घुस गई.

हादसे में शाहरुख व उसकी पत्नी गुलप्शा,ससुर इरफान,साली बुशरा,अक्षा, निशा व शाहरुख खान के तीन बच्चे घायल हो गए. वहीं सास जन्नत को बौली सीएचसी पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. सभी घायलों को चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया. सूचना के बाद बौंली थाना पुलिस मौके पर पहुंची जहां पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया.

वहीं दूसरा सड़क हादसा संस्कृत महाविद्यालय के बाहर पेश आया. जहां एक खाली डंपर ने सड़क पर चल रहे मजदूर को रौंद कर उसकी जान ले ली. दरअसल चंद्रशेखर बेरवा व सतीश बैरवा बौंली क्षेत्र में मजदूरी का कार्य करते हैं.दोनों ही खाना खाने के लिए मुख्य कस्बा की तरफ आ रहे थे. इसी दरमियान एक तेज गति से आ रहे खाली डंपर ने सतीश बैरवा पुत्र लक्ष्मी नारायण बेरवा निवासी चकचैनपुरा के टक्कर मार दी. जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. सूचना के बाद एएसआई धर्मेंद्र चौधरी मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और डंपर को जप्त कर लिया. वहीं चालक की तलाश शुरू कर दी.

