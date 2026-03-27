सवाई माधोपुर में गैस सिलेंडर लीकेज से भीषण आग, बहू को बचाने गया ससुर भी झुलसा

Sawai Madhopur Gas Cylinder Fire: सवाई माधोपुर जिले के भगवतगढ़ कस्बे में आज एक हृदयविदारक हादसा हो गया. रसोई में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग ने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया. इस हादसे में ससुर और बहू दोनों गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें नाजुक हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया है.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, यह घटना भगवतगढ़ निवासी नेमीचंद जैन के घर पर हुई. बता दें की नेमीचंद की बहू रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक गैस सिलेंडर में लीकेज शुरू हो गया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और बहू इसकी चपेट में आ गई. बहू की चीख-पुकार सुनकर ससुर नेमीचंद जैन उसे बचाने के लिए रसोई की तरफ दौड़े. बहू को आग की लपटों से बाहर निकालने की कोशिश में वे खुद भी बुरी तरह झुलस गए.

एम्बुलेंस की देरी और ग्रामीणों की सजगता

हादसे के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. ग्रामीणों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन किया, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची. आपातकालीन सेवाओं की विफलता देख स्थानीय लोगों ने देरी न करते हुए मानवता दिखाई और दोनों घायलों को एक टेंपो की मदद से अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल डॉक्टरों की टीम दोनों का उपचार कर रही है, हालांकि उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है.

व्यवस्थाओं पर उठे सवाल और चेतावनी

इस घटना ने कस्बे में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. ग्रामीणों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आक्रोश जताते हुए आपातकालीन सेवाओं की समय पर उपलब्धता को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. साथ ही, विशेषज्ञों ने इस हादसे के बाद लोगों से अपील की है कि- गैस सिलेंडर और पाइप की नियमित जांच करवाएं. लीकेज का हल्का सा भी संदेह होने पर तुरंत रेगुलेटर बंद कर खिड़की-दरवाजे खोल दें. रसोई में हमेशा वेंटिलेशन का ध्यान रखें.

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