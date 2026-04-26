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Rajasthan News: सरकारी पैसों की खुली लूट? सवाई माधोपुर में ₹3 लाख के शौचालयों ने उजागर किया पंचायत का खेल

Rajasthan News: सवाई माधोपुर के कुम्हारिया गांव में ₹3.20 लाख की लागत से बना सामुदायिक शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है. शुरू होने से पहले ही जर्जर हुए इस निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जांच की मांग की है, जबकि प्रशासन इसे 'प्रगतिरत कार्य' बताकर पल्ला झाड़ रहा है.

Edited byArti PatelReported byArvind singh
Published: Apr 26, 2026, 08:39 AM|Updated: Apr 26, 2026, 08:39 AM
Rajasthan News: सरकारी पैसों की खुली लूट? सवाई माधोपुर में ₹3 लाख के शौचालयों ने उजागर किया पंचायत का खेल
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Sawai Madhopur Panchayat Corruption: सरकार की स्वच्छता योजनाओं के तहत ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से बनाए जा रहे सामुदायिक शौचालय अब कई जगह सवालों के घेरे में आने लगे हैं. ऐसा ही मामला चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र की रजमाना ग्राम पंचायत के कुम्हारिया गांव से सामने आया है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र के पास बने सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर का नया शौचालय निर्माण पूरा होने से पहले ही कथित भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है. करीब 3 लाख 20 हजार रुपये की लागत से बने इस शौचालय को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

जर्जर हाल

ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय अभी तक उपयोग में भी नहीं आया, लेकिन उसकी हालत पहले ही जर्जर नजर आने लगी है. शौचालय के गेट झूल रहे हैं, अंदर फर्श पर टाइल्स तक नहीं बिछाई गई हैं और पानी की व्यवस्था अधूरी छोड़ दी गई है. सबसे हैरान करने वाली बात यह बताई जा रही है कि बाद में पानी की लाइन डालने के नाम पर नए निर्माण को ही तोड़कर पाइप डाले गए, जिससे निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

ग्रामीणों का आक्रोश

ग्रामीणों का आरोप है कि लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद शौचालय शुरू होने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया, जो सरकारी धन के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है.ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लोगों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही के कारण घटिया निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिल रहा है और सरकारी योजनाओं का उद्देश्य अधूरा रह रहा है.

प्रशासन की सफाई, काम अभी प्रगति पर है

हालांकि ग्राम विकास अधिकारी ने भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है और ठेकेदार को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब निर्माण अधूरा था, तो शौचालय पर रंग-रोगन कर उसे तैयार दिखाने की जल्दबाजी क्यों की गई? यह मामला अब प्रशासनिक कार्यप्रणाली और सरकारी योजनाओं की निगरानी पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहा है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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