सवाई माधोपुर में धमाका! SP ज्येष्ठा मैत्रयी ने दसवीं के टॉपर्स को किया सम्मानित

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर में नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रयी ने गुरुवार को दसवीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों का सम्मान किया और उन्हें प्रेरित करने के लिए उनके साथ संवाद किया. सवाई माधोपुर में चार्ज लेने के बाद एसपी मैत्रयी ने छात्रों के लिए फिर से मोटिवेशनल गुरु के रूप में अपनी भूमिका निभाई. इस मौके पर उन्होंने छात्रों को सफलता की दिशा में मार्गदर्शन दिया और उनकी उपलब्धियों को सराहा.

एसपी ज्येष्ठा मैत्रयी 2018 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और उनका यह मानना है कि छात्रों का मार्गदर्शन करना और उन्हें करियर के सही रास्ते पर प्रेरित करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. इसके अलावा, वह अक्सर स्टूडेंट्स के साथ संवाद करती हुई और उन्हें मोटिवेट करती हुई दिखाई देती रही हैं. अब उन्होंने सवाई माधोपुर में अपनी नई जिम्मेदारी के बावजूद छात्रों के लिए समय निकाला और उन्हें उनके मेहनत और उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया.

इस दौरान उन्होंने टॉपर्स को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और उनके साथ बातचीत करते हुए उन्हें अपने जीवन और करियर के अनुभव साझा किए. उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अपने माता-पिता के संघर्ष और उनके सपनों को हमेशा याद रखें, और इसी प्रेरणा से जीवन में सफलता के नए आयाम स्थापित करते रहें.

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सवाई माधोपुर में सम्मानित किए गए छात्रों में वर्षा को 99%, अरिप्रा सिंघल को 99%, उत्कर्ष शर्मा को 98.83%, अवनी गुप्ता को 98.83%, काव्या खंडेलवाल को 98.67%, विशाल सेन को 98%, नव्या गुप्ता को 97.83% और अतुल मिश्रा को 97.67% अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया. एसपी मैत्रयी ने सभी छात्रों की मेहनत की सराहना की और उन्हें भविष्य में भी ऐसे ही उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया.

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह मीणा भी उपस्थित रहे. उन्होंने एसपी के इस प्रयास की प्रशंसा की और कहा कि यह कदम छात्रों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बेहद प्रेरक साबित होगा.

एसपी ज्येष्ठा मैत्रयी का यह प्रयास न केवल छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, बल्कि पूरे शहर में शिक्षा और सफलता के महत्व को उजागर करता है. उनकी यह पहल यह संदेश देती है कि पुलिस अधिकारी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास और युवाओं के मार्गदर्शन में भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं.

इस तरह सवाई माधोपुर में एसपी मैत्रयी ने छात्रों के साथ संवाद और सम्मान समारोह के माध्यम से शिक्षा, प्रेरणा और समाजिक जिम्मेदारी का एक अनूठा उदाहरण पेश किया.

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