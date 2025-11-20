झाड़ियों से अचानक छलांग… और टाइगर ने सांड की गर्दन पकड़ी, वायरल वीडियो देख लोग सन्न!

Sawai Madhopur News: रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में अक्सर यादगार लम्हे देखने को‌ मिलते हैं. ऐसा ही एक शानदार नजारा एक बार फिर देखने को मिला. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक टाइगर सांड का शिकार करते हुए नजर आया. जिसे देखकर यहां मौजूद लोगों की सांसें थमीं की थमीं रह गई. लोगों ने इस पूरे वाकया को अपने कैमरे में कैद कर लिया.

घात लगाकर करता है हमला

दरअसल, कुंडेरा रेंज की भदलाव चौकी से कुंडला के भैरव जी के रास्ते में एक मवेशियों का झुंड चराई कर रहा था. इसी दौरान झाड़ियों में टाइगर टी-2311 घात लगाकर बैठा रहता है. झाड़ियों में घात लगाकर बैठा टाइगर सांड की गर्दन पर हमला करता है और सांड की गर्दन को जबड़े में जकड़ लेता है. इस दौरान सांड करीब आधा मिनट तक खड़ा रहता है, लेकिन टाइगर उसे गिरा देता है. करीब डेढ़ मिनट बाद संभलकर उठ-खड़ा होता है. फिर करीब एक मिनट तक पैर झटककर टाइगर के चंगुल से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर की मजबूत पकड़ को छुड़वा नहीं पाता है. अंत में टाइगर उसे फिर गिरा देता है. कुछ ही देर में उसकी सांसें थमती हुई दिखती है.

सांड़ों का झुंड नहीं कर पाया हिम्मत

इस पूरे वाकया के दौरान सबसे खास बात यह है कि पास में सांडों का एक झुंड खड़ा हुआ है. यह झुंड यहां खड़े होकर भी टाइगर को भगाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. यह गोवंश के नेचर में शामिल होता है. इनकी जगह भैंसों का झुंड या दो-तीन भैंसें भी होती तो टाइगर को खदेड़ देती. टाईगर का सांड़ के शिकार का यह वीडियो लोगों को खासा पसंद आ रहा है और खूब वायरल हो रहा है.

चिड़ावा में सांड़ों ने मचाया उत्पात

चिड़ावा शहर में बुधवार शाम सबसे व्यस्तम मार्ग उपजिला अस्पताल के सामने दो लड़ते हुए सांडों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई. इस दौरान सड़क किनारे रेहड़ी-ठेले वाले, दुकानदार, वाहन चालक व राहगीर बाल-बाल बचते नजर आए. आपको बता दें शहर में लड़ते हुए सांड आमजन की सुरक्षा के प्रति खतरा बनते जा रहे है. हाल ही में पंडित गणेश नारायण समाधि स्थल के बाहर लड़ते हुए सांडों ने एक स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. वहीं गुरुवार सुबह कबीर टीला के सामने ट्यूबवेल जैसे गंदे पानी के गड्ढे में एक सांड गिर गया. स्थानीय पार्षद ने गौरक्षकों को सूचना दी.

मौके पर पहुंचे लोग

सूचना पर भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अशोक शर्मा, अभिषेक पारीक, बाबूसिंह राजपुरोहित, मोती शर्मा व भूपेंद्र मौके पर पहुंचे. जिसके बाद नगरपालिका की जेसीबी की मदद से गौरक्षकों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर सांड को बाहर निकाला. इस दौरान स्थानीय लोगों व गौरक्षकों ने नगरपालिका प्रशासन से मांग की है कि खुले पड़े गड्ढों व नालों पर फेरो कवर लगाया जाए. साथ ही शहर के व्यस्तम इलाकों में घूम रहे सांडों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि आमजन व राहगीर हादसों का शिकार न हो.

