रणथंभौर में ‘टाइगर जाम’! गाड़ियों के बीच फंसा बाघ, निकलने तक का रास्ता बंद

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व वन्यजीव प्रेमियों एवं सैलानियों के लिए पहली पसंद है. क्योंकि रणथंभौर आने वाले सैलानियों को यहाँ टाइगर साइटिंग बेहद आसानी से हो जाती है, लेकिन रणथंभौर जितना टाइगर साइटिंग को लेकर सुर्खियों में रहता है, उतना ही अनियमितताओं को लेकर भी सुर्खियों में रहता है. ऐसा ही एक अनियमितताओं को उजागर करता वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में कई पर्यटक वाहन एक टाइगर को घेरे हुए खड़े हैं और टाइगर को निकलने तक के लिए जगह नहीं है. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पर्यटक वाहनों ने रणथंभौर में ट्रैफिक जाम कर दिया हो और टाइगर का रास्ता बंद कर दिया हो. वायरल वीडियो में पर्यटक वाहनों के बीच फंसा टाइगर लाचार और मजबूर नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही वन विभाग के अधिकारी हरकत में आए और मामले की जांच के बाद चार पर्यटक वाहन चालकों एवं चार गाइडों को हटा दिया और आगामी आदेश तक के लिए आठों पर पार्क में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है.

बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो रणथंभौर के जोन नंबर तीन का है, जहाँ टाइगर सफारी के दौरान कुछ पर्यटक वाहन एक टाइगर को चारों तरफ से घेर कर खड़े हैं. पर्यटक वाहनों के चारों ओर खड़ा होने से टाइगर का रास्ता जाम हो गया और टाइगर बेबस और लाचार नजर आ रहा है. किसी पर्यटक ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में वन अधिकारी हरकत में आए और मामले की जांच के बाद चार वाहन चालक एवं चार गाइडों पर कार्रवाई करते हुए आगामी आदेशों तक उनके पार्क में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया.

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वन विभाग द्वारा पर्यटक वाहन चालक मुरारी लाल मीणा, महेंद्र माली, तेजराज सिंह एवं गाइड प्रफुल्ल पाराशर, हंसराज गुर्जर, सैयद इरशाद सहित दो अन्य लोगों पर कार्रवाई की गई है. रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह का कहना है कि रणथंभौर में कई बार पर्यटक वाहन चालक और गाइड नियमों की अनदेखी करते हैं. ऐसे में इस बार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मामले को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई है और जांच पूरी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि रणथंभौर में गाइड एवं वाहन चालक पर्यटकों से बख्शीश लेने के चक्कर में पर्यटकों को नजदीक से टाइगर दिखाने की होड़ में नियमों की अनदेखी करते हैं. ऐसे में अगर कोई टाइगर उग्र हो जाए तो पर्यटकों की जान को भी खतरा हो सकता है. वायरल वीडियो ने रणथंभौर के वन प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी. अब देखने वाली बात यह होगी कि वन अधिकारी दोषियों के पार्क में प्रवेश पर पाबंदी लगाने के अलावा और किस तरह की ठोस कार्रवाई करते हैं.

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