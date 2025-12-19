रणथंभौर में शावकों को मुंह में लेकर घूम रही बाघिन सुल्ताना, वन्यजीवों में दिखा उत्साह

Sawai Madhopur News: प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाईगर रिजर्व से आज एक बार फिर सुखद खबर सामने आई है. इस बार यह खुशखबरी रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन टी 107 सुल्ताना ने दी है, बाघिन सुल्ताना आज सुबह रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मार्ग स्थित मिश्रदर्रा के नजदीक अपने दो शावकों को शिफ्ट करती नजर आई है. नन्हें शावकों की शिफ्टिंग को लेकर बाघिन के शावकों को जन्म देने की पुष्टि हुई है.

वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर

बाघिन के नये शावकों के साथ नजर आने से वन विभाग सहित वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है. फिलहाल बाघिन के दो शावकों को जन्म देने की पुष्टि हुई है. रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह के मुताबिक आज सुबह त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग स्थित मिश्रदर्रा के पास बाघिन टी 107 सुल्ताना ने शावकों जन्म दिया है. डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि बाघिन टी 107 सुल्ताना अपने दो शावकों को मुंह में दबाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती नजर आई है.

अपने दो शावकों के साथ नजर आई बाघिन

जिसके बाद एहतियात के तौर पर कुछ देर के लिए त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को श्रद्धालुओं के लिये बंद रखा गया और बाघिन के शावकों की शिफ्टिंग के बाद और बाघिन के जंगल की ओर रुख करने के बाद त्रिनेत्र गणेश मार्ग को फिर से खोल दिया गया. डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि बाघिन टी 107 अपने दो शावकों के साथ नजर आई है, लेकिन बाघिन ने कितने शावकों को जन्म दिया है इसकी अभी सही पुष्टि नहीं की जा सकती. बाघिन के दो के अलावा और भी शावक हो सकते हैं. डीएफओ ने कहा कि वन विभाग द्वारा बाघिन व उसके शावकों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो. फिलहाल वन विभाग द्वारा बाघिन ओर उसके शावकों की सुरक्षा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.

