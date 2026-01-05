त्रिनेत्र गणेश मंगिर में दर्शन के दौरान सनसनी! सड़क पर शावक लेकर चलती दिखी बाघिन सुल्ताना

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाईगर रिजर्व के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर आये दिन बाघिन सुल्ताना का मूवमेंट देखने को मिल रहा है. बाघिन कभी भी, किसी भी वक्त त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर आ जाती है. ऐसे में त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं की जान को हमेशा खतरा बना रहता है. आज एक बार फिर बाघिन सुल्ताना त्रिनेत्र गणेश मार्ग स्थित मिश्रदर्रा गौमुखी के पास अपने नवजात शावकों को मुंह मे दबाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती हुई नजर आई.

बाघिन को देखकर चौपहिया वाहनों में त्रिनेत्र गणेश दर्शनों को जाने आने वाले श्रद्धालुओं सहित पार्क भ्रमण पर जाने वाले पर्यटक बेहद रोमांचित नजर आये. इस दौरान त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघिन सुल्ताना बेखौफ अंदाज़ में सड़क पर शावक को मुंह मे दबाकर चलती रही. इस दौरान त्रिनेत्र गणेश मंदिर दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं ने बाघिन का वीडियो अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया. श्रद्धालुओं की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौके से श्रद्धालुओ व पर्यटको के वाहनों को हटवाया, साथ ही श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने एहतियातन करीब एक घंटे के लिए गणेश धाम पर ही त्रिनेत्र गणेश मार्ग के प्रवेश द्वार बंद कर दिया, ताकि दर्शनार्थियों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके और बाघिन को सुरक्षा प्रदान की जा सके.

गौरतलब है की बाघिन ने सुल्ताना ने मिश्रदर्रा गेट के पास शावकों को जन्म दिया है और 19 दिसम्बर को पहली बार बाघिन सुल्ताना टी 107 शावकों की शिफ्ट करती नजर आई थी, और आज दूसरी बार बाघिन एक जगह से दूसरी जगह शावकों को शिफ्ट करती नजर आई है. बाघिन ने मिश्रदर्रा के नजदीक दो शावकों को जन्म दिया है. जिसके चलते अक्सर बाघिन का त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर मूवमेंट बना रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कुछ दिन पहले बाघिन अपने शावकों को शिफ्ट करती हुई भी दिखाई दी थी और नववर्ष से ठीक पहले साल के अंतिम दिन भी बाघिन सुल्ताना इसी त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर नजर आई थी. हालांकि बाघिन के मूवमेंट को लेकर वन विभाग की टीमें अलर्ट मोड़ पर रहती है और बाघिन व शावकों की सुरक्षा को लेकर वनकर्मियों की टीम द्वारा बाघिन की मॉनिटरिंग की जा रही है, वनकर्मियों की दो टीमें लगातार इलाके में गस्त कर रही है. लेकिन बाघिन के मूवमेंट से त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं की जान को हमेशा खतरा बना रहता है, हालांकि वन विभाग द्वारा किसी भी श्रद्धालु को पैदल या दुपहिया वाहनों से नहीं जाने दिया जाता. वन विभाग द्वारा त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर महज चौपहिया वाहनों को ही प्रवेश दिया जाता है, ऐसे में श्रद्धालुओं की जान बच जाती है, लेकिन जिस तरह से आये दिन बाघिन का मूवमेंट त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर रहता है, उससे श्रद्धालुओं की जान को हमेशा खतरा रहता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sawai Madhopur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-