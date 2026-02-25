Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सवाई माधोपुर में यूथ कांग्रेस और NSUI ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, लगाए BJP पर आरोप

Rajasthan News: सवाई माधोपुर में यूथ कांग्रेस और NSUI ने केंद्र सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. पुलिस ने झड़प के बाद जिला अध्यक्ष आसिम खलीफा और कार्यकर्ता मनोज मीणा को हिरासत में लिया. विरोध जारी रहेगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByArvind singh
Published:Feb 25, 2026, 07:12 PM IST | Updated:Feb 25, 2026, 07:12 PM IST

Trending Photos

सोना-चांदी ने तोड़ा नया रिकार्ड! लगातार बढ़ रहे दाम, जानें आज के ताजातरीन भाव
7 Photos
jaipur gold silver rate

सोना-चांदी ने तोड़ा नया रिकार्ड! लगातार बढ़ रहे दाम, जानें आज के ताजातरीन भाव

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ

पंचायत चुनाव में की ये एक गलती तो 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव! जान लें ये बड़ा नियम
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

पंचायत चुनाव में की ये एक गलती तो 3 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव! जान लें ये बड़ा नियम

राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने को तैयार! सरकार के बयान के बाद आया बड़ा अपडेट
9 Photos
Rajasthan Panchayat Chunav

राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने को तैयार! सरकार के बयान के बाद आया बड़ा अपडेट

सवाई माधोपुर में यूथ कांग्रेस और NSUI ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, लगाए BJP पर आरोप

Sawai Madhopur News: दिल्ली में आयोजित AI समिट के दौरान प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के विरोध में आज सवाई माधोपुर में यूथ कांग्रेस एवं NSUI के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान NSUI एवं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई, जिस पर पुलिस ने NSUI के जिला अध्यक्ष आसिम खलीफा एवं कार्यकर्ता मनोज मीणा को हिरासत में ले लिया.

NSUI एवं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले बजरिया स्थित महावीर पार्क में एकत्रित हुए और फिर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान प्रदर्शनकारी कलेक्टर को मौके पर बुलाकर ज्ञापन लेने की जिद पर अड़ गए और कलेक्टर के उनके पास नहीं आने पर कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए.

इस दौरान जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो NSUI एवं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी करने लगे और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया. NSUI एवं यूथ कॉंग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी धक्कामुक्की हो गई, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए NSUI के जिलाध्यक्ष आसिम खलीफा और कार्यकर्ता मनोज मीणा को हिरासत में ले लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

NSUI एवं यूथ कॉंग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर संसद में उनके नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता और जब यूथ कॉंग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा AI समिट के दौरान प्रदर्शन किया गया तो केंद्र सरकार ने पुलिस भेजकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया.

पुलिस ने सरकार के इशारे पर कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि यूथ कॉंग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानू को भी गिरफ़्तार कर लिया. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से डरे हुए हैं और अपने कृत्यों को छिपाने के लिए विपक्ष के खिलाफ पुलिस को आगे करके कॉंग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवा रहे हैं.

उनका कहना है कि राहुल गांधी जब संसद में देश के गरीब, किसान और बेसहारा लोगों की आवाज उठाते हैं तो सरकार में बैठे लोग उन्हें बोलने नहीं देते. और जब कॉंग्रेस के लोग धरना-प्रदर्शन के माध्यम से अपने नेता की आवाज उठाते हैं, तो सरकार पुलिस भेजकर उन्हें गिरफ्तार करवाने और जेल में डालने का काम कर रही है.

केंद्र सरकार पुलिस को आगे करके विपक्ष एवं कॉंग्रेस की आवाज नहीं दबा सकती. उन्होंने कहा कि जब तक उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया जाता, तब तक NSUI, यूथ कॉंग्रेस सहित कॉंग्रेस का हर कार्यकर्ता इसी तरह आवाज उठाता रहेगा और सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sawai Madhopur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news