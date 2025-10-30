Zee Rajasthan
रणथंभौर सफारी हुई पूरी तरह डिजिटल, टिकिट बुकिंग के लिए विंडो पर जाने की जरूरत खत्म

Rajasthan news: रणथंभौर टाइगर रिजर्व ने टिकिट बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और कैशलेस कर दिया है. अब बुकिंग कंफर्म होने पर QR कोड से सीधा भुगतान और बोर्डिंग पास पर्यटक के मोबाइल पर भेजा जा रहा है, जिससे विंडो पर जाने की जरूरत खत्म हो गई है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Arvind singh
Published: Oct 30, 2025, 06:32 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 06:32 PM IST

Sawai Madhopur news: बाघों की अठखेलियों के लिए विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को अब टिकिट बुकिंग को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा. पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रणथंभौर वन प्रशासन ने बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा नवाचार किया है, जिसके तहत पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और कैशलेस कर दिया गया है.

रणथंभौर के पर्यटन डीएफओ प्रमोद धाकड़ ने बताया कि बुकिंग को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, पर्यटकों की बुकिंग कंफर्म होते ही उनके मोबाइल पर एक लिंक भेजा जा रहा है.

बुकिंग प्रक्रिया का नया तरीका
लिंक खोलने पर पर्यटकों से उनका नाम, पता, उम्र, आईडी जैसी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है. वन विभाग अब पर्यटकों को सीधे उनके मोबाइल पर QR कोड भेजकर टिकिट का भुगतान डिजिटल माध्यम से ले रहा है. यह प्रक्रिया पूर्व में बुकिंग विंडो पर कैश या QR कोड से भुगतान लेने के तरीके से बिल्कुल अलग है. इस डिजिटल भुगतान के बाद पर्यटकों को बोर्डिंग पास और टिकिट भी सीधे उनके मोबाइल पर जारी कर दिए जाते हैं. इस नवाचार के बाद, अब रणथंभौर भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को टिकिट और बोर्डिंग पास के लिए बुकिंग विंडो पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है.

गाइड और चालक से सीधा संपर्क
डिजिटल टिकिट के साथ ही, वन विभाग पर्यटक को मैसेज के माध्यम से गाइड और वाहन चालक के मोबाइल नंबर भी साझा कर रहा है. वहीं, संबंधित गाइड और वाहन चालक को भी पर्यटक के मोबाइल नंबर भेजे जा रहे हैं. यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि पर्यटक को जंगल भ्रमण के लिए किसी भी तरह की परेशानी न हो.

डीएफओ ने बताया कि एडवांस बुकिंग, तत्काल बुकिंग और करंट बुकिंग सहित सभी तरह की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और कैशलेस कर दिया गया है. यह पहल पर्यटकों को खासा रास आ रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sawai Madhopur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

