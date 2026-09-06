/दुमोदा में फिर पिंजरे में कैद हुआ लेपर्ड, बालक की मौत के बाद वन विभाग की बड़ी कार्रवाई

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पैराफ़ेरी क्षेत्र से सटे गांवों में लेपर्ड की लगातार बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग निगरानी और रेस्क्यू अभियान चला रहा है. इसी अभियान के तहत दुमोदा गांव में वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में बीती रात एक और लेपर्ड कैद हो गया. लेपर्ड को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद उसकी स्वास्थ्य जांच कराई गई. इसके बाद उसे रणथंभौर के दूरस्थ इलाके के जंगलों में छोड़ दिया गया.

बालक की मौत के बाद बढ़ाई गई थी निगरानी

दुमोदा गांव में पिछले महीने लेपर्ड के हमले में तीन वर्षीय बालक की मौत हो गई थी. बालक घर के आंगन में परिजनों के बीच खेल रहा था, इसी दौरान लेपर्ड ने उस पर हमला कर दिया था. इस घटना के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी और रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

बालक की मौत की घटना के बाद वन विभाग की टीम ने दुमोदा क्षेत्र से एक लेपर्ड और एक स्लॉथ भालू को भी सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया था. अब एक बार फिर एक लेपर्ड के पिंजरे में कैद होने से वन विभाग के साथ ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली है.

दूसरे लेपर्ड की मौजूदगी के मिल रहे थे प्रमाण

रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि बालक की मौत की घटना के बाद से ही वन विभाग की टीमें इलाके में लगातार निगरानी कर रही थीं. इससे पहले भी इसी क्षेत्र से एक लेपर्ड को पकड़ा जा चुका था. हालांकि, क्षेत्र में एक अन्य लेपर्ड की मौजूदगी के प्रमाण लगातार सामने आ रहे थे.

लेपर्ड की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग ने निगरानी और रेस्क्यू की कार्रवाई जारी रखी. इसी का परिणाम रहा कि बीती रात दूसरे लेपर्ड को भी सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया.

कैमरा ट्रैप और गश्त से रखी जा रही नजर

डीएफओ ने बताया कि दुमोदा और आसपास के क्षेत्रों में वन विभाग कैमरा ट्रैप, केज ट्रैप और नियमित गश्त के माध्यम से वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है. अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से दिन-रात किए जा रहे लगातार प्रयासों के चलते यह रेस्क्यू अभियान सफल हुआ.

इसी क्षेत्र में आबादी के आसपास बार-बार दिखाई देने वाले एक स्लॉथ भालू को भी पहले सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया था. मानव सुरक्षा और मानव-वन्यजीव संघर्ष की संभावनाओं को कम करने के उद्देश्य से भालू को भी सुरक्षित तरीके से पकड़ा गया था.

ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील

वन विभाग ने दुमोदा और आसपास के ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है. विभाग ने कहा है कि वन्यजीव दिखाई देने पर उसके पास जाने या उसे परेशान करने की कोशिश न करें. किसी भी वन्यजीव की गतिविधि की जानकारी तुरंत वन विभाग को दें.

वन विभाग के अनुसार ग्रामीणों के सहयोग से मानव और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. विभाग आमजन की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रहा है. आवश्यकता के अनुसार आगे भी रेस्क्यू और अन्य जरूरी कार्रवाई जारी रहेगी.