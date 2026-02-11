एक किला, तीन रहस्य! राजस्थान का अद्भुत फोर्ट जहां नीचे जंगल में घूमते टाइगर, जानें अद्भुत कहानी

Ranthambore Fort: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में विन्ध्या और अरावली की पहाड़ियों के मिलन स्थल पर स्थित रणथम्भौर का किला केवल पत्थरों की दीवार नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के साहस, बलिदान और स्थापत्य कला का एक जीवंत दस्तावेज है. यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह दुर्ग अपनी प्राकृतिक सुरक्षा और सामरिक बनावट के कारण दुनिया भर के पर्यटकों और इतिहासकारों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है.

अजेय दुर्ग और सामरिक सुरक्षा

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहान राजा रणथंबन देव द्वारा किया गया था. इसकी बनावट ऐसी है कि यह दुश्मन को कोसों दूर से दिखाई नहीं देता, लेकिन किले की प्राचीर से मीलों दूर तक नजर रखी जा सकती है.

इतिहास

खानवा के युद्ध में घायल होने के बाद महान शासक राणा सांगा को उपचार के लिए इसी सुरक्षित दुर्ग में लाया गया था.किले के तीन तरफ पहाड़ों की प्राकृतिक खाई है, जो इसे किसी भी आक्रमणकारी के लिए अजेय बनाती है.

अलाउद्दीन खिलजी और 'जौहर' की महागाथा

इस किले का सबसे चर्चित अध्याय 1303 ई. का है, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी घेराबंदी की थी. लंबे संघर्ष के बाद, जब दुर्ग पर संकट गहराया, तब यहां राजघराने की वीरांगनाओं ने 'जौहर' (आत्मदाह) कर अपनी अस्मत की रक्षा की. यह ऐतिहासिक घटना आज भी किले की फिजाओं में वीरता और बलिदान की याद दिलाती है.

किले का वैभव और पर्यटन

रणथम्भौर का यह विशाल दुर्ग मंदिरों, जलाशयों और सुदृढ़ प्राचीरों के लिए विख्यात है. यहां का त्रिनेत्र गणेश मंदिर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जहां लोग अपनी शादी का पहला निमंत्रण पत्र भेजते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सवाई माधोपुर

इस ऐतिहासिक शहर की स्थापना 18वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा सवाई माधोसिंह प्रथम ने की थी.जयपुर और दिल्ली से राष्ट्रीय राजमार्ग 11 और 12 के माध्यम से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है.

जंगल और विरासत

रणथम्भौर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां इतिहास और वन्यजीव एक साथ चलते हैं. एक ओर जहां किले की दीवारें अतीत की कहानियां सुनाती हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्ग के ठीक नीचे राष्ट्रीय उद्यान में बाघों (Tigers) की दहाड़ सुनाई देती है. यह अनोखा संगम इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की पहली पसंद बनाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sawai Madhopur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-