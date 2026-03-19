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रणथंभौर में सड़क पर ‘कैटवॉक’ करता दिखा बाघ! पर्यटकों के सामने घंटों घूमता रहा RBT-2511

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ RBT-2511 त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर अचानक सड़क पर नजर आया और करीब 2-3 घंटे तक चहलकदमी करता रहा। इस दौरान पर्यटकों को बाघ के करीब से दीदार हुए और वाहनों की रफ्तार भी थम गई. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार मॉनिटरिंग करती रही और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी.

 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByArvind singh
Published:Mar 19, 2026, 05:35 PM IST | Updated:Mar 19, 2026, 05:35 PM IST

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रणथंभौर में सड़क पर ‘कैटवॉक’ करता दिखा बाघ! पर्यटकों के सामने घंटों घूमता रहा RBT-2511

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वनकर्मियों की बाइक पर हमला करने वाला बाघ आरबीटी 2511 बुधवार शाम को त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर चहलक़दमी करता हुवा नजर आया. त्रिनेत्र गणेश मार्ग और आस पास में बाघ आरबीटी-2511 तकरीबन दो से तीन घण्टे तक चहलक़दमी करता रहा. त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बाघ की चहलक़दमी के चलते पर्यटक वाहनों की रफ्तार कुछ देर के लिए थम सी गई. इस दौरान जिन वाहनों में पर्यटक सवार थे, उन्हें आसानी से बाघ के दीदार हुए.

बाघ को यू स्वछंद सड़क पर चलता देख पर्यटक खासा रोमांचित नजर आए. सूचना पर वन विभाग टीम मौके पर पहुंची‌ और बाघ की मॉनिटरिंग शुरू की. त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बाघ काफी देर तक पर्यटक वाहनों के आगे आगे चलता रहा. जैसे बाघ सड़क पर कैट वॉक कर रहा हो. इस अद्भुत नजारे को देख पर्यटक ओर त्रिनेत्र गणेश दर्शनों को आने जाने वाले श्रद्धालु खासा रोमांचित हो उठे.


गौरतलब है कि बुधवार को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के एक से पांच नम्बर जोन में साप्ताहिक अवकाश था, जिसके चलते एक से पांच नम्बर जोन में सफारी बंद रही और पर्यटक सफारी पर नही जा सके. साप्ताहिक अवकाश होने के चलते एक से पांच नम्बर जोन में सफारी बंद होने के कारण बडी संख्या में पर्यटकों ने रणथंभौर फोर्ट का रूख किया. वहीं, बुधवार होने के चलते रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मन्दिर में गणेश दर्शनों को आने जाने वाले श्रद्धालुओं की भी खासी भीड़ थी और त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर पर्यटक एवं श्रद्धालुओं के वाहनों की लगातार आवाजाही थी. इसी दौरान त्रिनेत्र गणेश मार्ग स्थित आड़ा बालाजी के नजदीक अचानक बाघ आरबीटी 2511 आ पहुंचा और मुख्य सड़क पर चहलक़दमी करता रहा.

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बाघ करीब एक घंटे तक मुख्य सड़क पर चहलकदमी करता रहा. उसके बाद मुख्य सड़क स्थित गोमुखी की ओर रुख कर लिया, जहां बाघ मुख्य सड़क के नजदीक गौमुखी नाले में करीब एक से दो घंटे तक घूमता रहा. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम जहां बाघ की मॉनिटरिंग करती रही.

वहीं, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनके आवागमन पर भी नजर रखती रही. गौरतलब है कि बाघ आरबीटी 2511 बाघिन सुल्ताना का बेटा है और रणथंभौर का एक युवा बाघ है. जिसकी उम्र करीब साढ़े तीन साल है. बाघ आरबीटी 2511 अक्सर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर नजर आता रहता है. इससे पहले इसकी मां भी इसी मार्ग घूमती हुई नजर आती थी. अब बेटा भी मां के ही नक्शे कदम पर चल रहा है. बाघ की टेरिटरी रणथंभौर के जोन नंबर एक में है, जो इसी इलाके में है.

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