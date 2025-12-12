रणथंभौर में पैंथर का हमला, 8 वर्षीय बालक की मौत, यह इस साल की चौथी घटना

Ranthambore Panther Attack News: विश्व पटल पर अपनी पहचान रखने वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व (RTR) की परिधि में गुरुवार शाम एक बेहद दुखद घटना हुई. यहां गोपालपुरा बंजारा बस्ती के 8 वर्षीय बालक विक्रम की पैंथर के हमले में दर्दनाक मौत हो गई. यह बालक अपने पिता रामजीलाल बंजारा के साथ रणथंभौर की परिधि में स्थित आंटीला बालाजी मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था, तभी झाड़ियों की ओट से अचानक निकले पैंथर ने हमला कर दिया.

पिता के हाथ से छुड़ाकर पैंथर बालक को जंगल की ओर भाग गया. पिता की चीख-पुकार सुनकर बंजारा बस्ती के अन्य लोग दौड़े और पत्थरों से हमला कर पैंथर के जबड़ों से बालक को छुड़ाया, लेकिन तब तक विक्रम की मौत हो चुकी थी. वन विभाग की टीम ने शव को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

2025 में चौथी मौत, वन विभाग पर गंभीर सवाल

यह घटना इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि रणथंभौर में साल 2025 में वन्यजीवों के हमलों से यह चौथी मौत है (तीन बाघ के हमले में और एक पैंथर के हमले में).

डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि हादसे वाले इलाके में विगत तीन दिनों से पैंथर का मूवमेंट था और वनकर्मियों द्वारा लोगों को चेताया भी गया था, लेकिन दुर्घटनावश यह हादसा हो गया. लगातार बढ़ती बाघ-मानव संघर्ष की घटनाओं ने वन विभाग की वन्यजीवों की मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

5 लाख मुआवजे पर बनी सहमति

घटना के बाद आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग जिला अस्पताल में जमा हो गए और प्रशासन से मृतक के परिवार को ₹30 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग करने लगे.

जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल और डीएफओ सहित आला अधिकारियों ने देर रात तक और अगले दिन सुबह लंबी समझाइश की. अंततः प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनी. सहमति के अनुसार, वन विभाग द्वारा मृतक के परिजनों को ₹5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि नियमानुसार अन्य सरकारी सुविधाओं और मुआवजे के लिए जिला प्रशासन प्रयास करेगा. इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया.