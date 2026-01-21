रणथंभौर में टाईगर वार! दहाड़ से कांपा जंगल, पर्यटकों की थमी सांसें

Ranthambore Tiger Reserve: राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व बुधवार को एक ऐसे रोमांचक और सिहरन पैदा कर देने वाले नजारे का गवाह बना, जिसे देखकर पर्यटकों की सांसें गले में अटक गईं. जंगल की गश्ती के दौरान जोन नंबर-2 में दो शक्तिशाली बाघ, टी-102 और टी-105, अचानक एक-दूसरे के आमने-सामने आ गए. कुछ पलों के लिए ऐसा लगा मानो रणथंभौर के इस इलाके में सत्ता के लिए खूनी संघर्ष छिड़ जाएगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था.

जब सन्नाटे को चीर गई दहाड़

टाईगर सफारी पर निकले सैलानी जब जोन नंबर-2 के रास्तों से गुजर रहे थे, तभी झाड़ियों के बीच से निकलकर दो बाघ अचानक पर्यटकों के वाहनों के बिल्कुल नजदीक आ गए. एक ही फ्रेम में दो बाघों को देखकर पहले तो सैलानी रोमांच से भर उठे, लेकिन जल्द ही यह रोमांच खौफ में बदल गया. जब दोनों बाघों ने एक-दूसरे को देखते ही आक्रामक मुद्रा अपना ली. एक बाघ वाहनों के बीच से तेजी से दौड़ता हुआ दूसरी ओर निकला, तो दूसरे ने भी दहाड़ते हुए उसे ललकारा. दोनों के बीच की दूरी महज कुछ फीट रह गई थी.

सूझबूझ से टला खूनी संघर्ष

जंगल में जब दो नर बाघ आमने-सामने होते हैं, तो अक्सर मामला क्षेत्र के लिए जानलेवा लड़ाई तक पहुंच जाता है. यहां भी स्थिति ऐसी ही थी, लेकिन तभी एक बाघ ने परिपक्वता दिखाई. संघर्ष शुरू होने से ठीक पहले सामने वाला बाघ शांति से जमीन पर बैठ गया और पीछे हट गया. एक बाघ के इस सरेंडर ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि जंगल को एक बड़े खूनी टकराव से भी बचा लिया.

पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया दुर्लभ पल

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिप्सी में सवार पर्यटक बुरी तरह घबरा गए थे, लेकिन संघर्ष टलते ही सभी ने राहत की सांस ली. पर्यटकों ने इस दुर्लभ दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया, जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं. वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक साथ दो बाघों को इस तरह की मुद्रा में देखना किसी जैकपॉट से कम नहीं था.

रणथंभौर

अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित रणथंभौर अपनी घनी आबादी और आसानी से दिखने वाले बाघों के लिए दुनिया भर में मशहूर है. 1973 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' का हिस्सा बना यह पार्क आज जैव-विविधता का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां टी-102 और टी-105 जैसे कई बाघ अपनी बादशाहत कायम रखे हुए हैं.

