रणथंभौर में LIVE शिकार! बाघिन दुर्गा ने बच्चों को सिखाया ‘हंटिंग लेसन’, दृश्य देख पर्यटक रोमांचित

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क से एक बेहद रोमांचक और दुर्लभ नजारा सामने आया है, जिसने पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों को रोमांचित कर दिया.

रविवार सुबह की सफारी के दौरान पार्क के जोन नंबर 4 के बेरदा भंवर देह क्षेत्र में एक युवा बाघिन टी-2307 ‘दुर्गा’ ने नीलगाय का शिकार कर अपनी ताकत, फुर्ती और रणनीति का शानदार प्रदर्शन किया. इस पूरे घटनाक्रम को और भी खास बना दिया उसके तीन नन्हे शावकों ने, जो शिकार के दौरान उसके साथ मौजूद रहे. ऐसा लग रहा था मानो बाघिन अपने शावकों को ‘लाइव हंटिंग ट्रेनिंग’ दे रही हो.

भीषण गर्मी के चलते बाघिन दुर्गा ने अपने शिकार को बार-बार पानी में डुबोकर ठंडा किया. इस दौरान भंवर देह का पानी लाल हो गया, जिसने पूरे दृश्य को और भी रोमांचक और दुर्लभ बना दिया. इसके बाद बाघिन और उसके शावकों ने मिलकर शिकार का आनंद लिया. यह दृश्य जंगल के प्राकृतिक जीवन चक्र और शिकार की प्रक्रिया को बेहद करीब से दिखाने वाला था.

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बाघिन टी-2307 ‘दुर्गा’ मशहूर मछली वंश से संबंध रखती है. वह बाघिन टी-111 (शक्ति) और बाघ टी-121 की बेटी है. दुर्गा ने दिसंबर 2025 में तीन शावकों को जन्म दिया था और यह उसका पहला मातृत्व अनुभव है. इस दौरान वह अपने शावकों को शिकार की बारीकियां सिखाती नजर आ रही है, जो वन्यजीव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पहलू है.

इस अद्भुत और रोमांचक दृश्य को सफारी में मौजूद पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया. पर्यटक इस दुर्लभ पल को देखकर बेहद उत्साहित और रोमांचित नजर आए.

रणथंभौर नेशनल पार्क एक बार फिर यह साबित करता है कि यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि वन्यजीवों की वास्तविक दुनिया का जीवंत मंच है, जहां हर दिन प्रकृति का नया और अनोखा रूप देखने को मिलता है. यही वजह है कि यह पार्क देश-विदेश के पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना हुआ है.

बता दें कि राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क भारत के सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है. यह पार्क खासतौर पर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है और देश-विदेश से हजारों पर्यटक हर साल यहां सफारी का रोमांच लेने आते हैं.

करीब 1,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह नेशनल पार्क घने जंगलों, खुले घास के मैदानों, प्राचीन खंडहरों और जल स्रोतों का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करता है. पार्क के भीतर स्थित ऐतिहासिक रणथंभौर किला इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाता है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है.

रणथंभौर केवल बाघों के लिए ही नहीं, बल्कि तेंदुआ, भालू, सांभर, चीतल, नीलगाय और मगरमच्छ जैसे कई वन्यजीवों का भी घर है. यहां पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिससे यह बर्ड वॉचर्स के लिए भी खास आकर्षण का केंद्र बनता है.

पार्क में सफारी के दौरान पर्यटकों को जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अनूठा अनुभव मिलता है. खासकर सुबह और शाम की सफारी में बाघों के दिखने की संभावना अधिक रहती है, जो इस जगह को और रोमांचक बना देती है.

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