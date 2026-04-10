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Rajasthan News: रणथम्भौर की बाघिन T-39 ने जैतपुर-बोदल मार्ग पर डाला डेर, राहगीरों में दहसत

Rajasthan News: सवाई माधोपुर के जैतपुर-बोदल मार्ग पर सुबह 5 बजे प्रसिद्ध बाघिन नूर (T-39) देखी गई. हाईवे पर करीब 5 मिनट तक बाघिन की मौजूदगी से हड़कंप मच गया. पुलिस गश्ती दल ने मौके पर पहुँचकर यातायात रुकवाया और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByArvind singh
Published:Apr 10, 2026, 04:13 PM IST | Updated:Apr 10, 2026, 04:13 PM IST

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Rajasthan News: रणथम्भौर की बाघिन T-39 ने जैतपुर-बोदल मार्ग पर डाला डेर, राहगीरों में दहसत

Ranthambore Tigress Noor: रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के वन्यजीव अब जंगलों की सीमा लांघकर नेशनल हाईवे तक पहुंचने लगे हैं. सवाई माधोपुर के जैतपुर-बोदल मार्ग पर शुक्रवार अलसुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब रणथम्भौर की चर्चित और उम्रदराज बाघिन नूर (T-39) मुख्य सड़क पर टहलती नजर आई.

5 मिनट तक हाईवे पर रही 'नूर' का कब्जा
सुबह करीब 5 बजे जैतपुर और बोदल गांव के बीच स्थित उघाड़ पुलिया के पास बाघिन नूर अचानक हाईवे पर आ गई. बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाघिन लगभग 5 मिनट तक बेखौफ होकर सड़क पर घूमती रही. इसी दौरान बहरावंडा खुर्द पुलिस का गश्ती वाहन वहां से गुजरा. पुलिस टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और दोनों तरफ से आने-जाने वाले वाहन चालकों को रोककर सावधानी बरतने की हिदायत दी.

पहली बार इस क्षेत्र में दिखी उम्रदराज बाघिन
वन विभाग के विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि यह बाघिन नूर (T-39) ही है. नूर आमतौर पर जोन नंबर 6 के पटवा बाबड़ी, कुंडी और सारंग इलाकों में सक्रिय रहती है. यह पहला मौका है जब उसे जैतपुर-बोदल के इस हाईवे क्षेत्र में देखा गया है. नूर रणथम्भौर की सबसे अनुभवी बाघिनों में से एक मानी जाती है. करीब 5 मिनट बाद वह शांति से पुनः अभ्यारण्य की ओर लौट गई.

प्रशासन की अपील, सतर्क रहें ग्रामीण
बोदल गांव के आसपास पहले भी बाघों की आवाजाही रही है, लेकिन मुख्य मार्ग पर इस तरह के मूवमेंट ने चिंता बढ़ा दी है. प्रशासन और वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि अलसुबह या देर रात इस मार्ग से गुजरते समय पूरी सावधानी बरतें. किसी भी वन्यजीव के दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें और उनके करीब जाकर फोटो या वीडियो बनाने का जोखिम न लें.

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