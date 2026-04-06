76 बाघों से लबालब रणथम्भौर, टेरिटरी की कमी से बढ़ रहा आपसी संघर्ष, वन विभाग के लिए बढ़ी मुश्किलें

Ranthambore tiger population: सवाई माधोपुर के रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो अब वन विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है. रिजर्व में क्षमता से अधिक बाघ होने के कारण टेरिटरी की कमी हो गई है और बाघों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ता जा रहा है. वर्तमान में रणथम्भौर में 76 से ज्यादा बाघ, बाघिन और शावक मौजूद हैं.
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सवाई माधोपुर के रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में लगातार बढ़ती बाघों की संख्या जहाँ वन विभाग के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है वही क्षमता से अधिक बाघ होने से टेरेटरी को लेकर बाघों की बीच में आपसी संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है , 45 से 55 बाघों की संख्या वाले रणथंभौर टाईगर रिजर्व में वर्तमान में तकरीबन 76 से अधिक बाघ बाघिन और शावक है ,जिसके चलते रणथंभौर में बाघों के लिए टेरेटरी कम पड़ने लगी है ,जो वन विभाग और सरकार के लिए चिंता की बात है ,टेरेटरी की तलाश में रणथंभौर के कई बाघ-बाघिन रणथंभौर की परिधी से भी बाहर निकलने लगे है ,जिसने वन विभाग की चिंता को और बढ़ा दिया है.
बाघों की स्वछंद अठखेलियों को लेकर विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखने वाले रणथंभौर टाईगर रिजर्व को यूं तो बाघों की नगरी और बाघों की नर्सरी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन रणथंभौर में लगातार बढ़ती बाघों की संख्या और क्षमता से अधिक बाघ होने के कारण रणथंभौर में बाघों के बीच आपसी संघर्ष के मामले भी बढ़ते जा रहे है.
करीब 50 बाघो की क्षमता वाले रणथंभौर में वर्तमान में करीब 76 से अधिक बाघों की संख्या है. जो वन विभाग के लिए परेशानी का सबब बन गई है , हालांकि पुर्व में रणथंभौर का क्षेत्रफल 1334 वर्गकीलोमीटर था , जो बढ़कर वर्तमान में तकरीब 1700 वर्ग किलोमीटर हो गया है ,बावजूद उसके रणथंभौर में बाघों के लिए जगह कम पड़ रही है , वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इण्डिया द्वारा 2015-16 में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार रणथम्भौर को क्षेत्रफल और ग्रासलैण्ड के आधार पर 45 से 55 बाघ बाधिनों के लिए ही उपयुक्त माना गया था, लेकिन वर्तमान में रणथंभौर में तकरीबन 76 से अधिक बाघ बाघिन और शावक है.
रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह के मुताबिक रणथंभौर में वर्तमान में करीब 21 नर , 20 मादा और 15 से अधिक शावक है ,वही रणथंभौर के दूसरे डिवीजन में भी करीब 10 से अधिक बाघ-बाघिन ओर शावक है ,ऐसे में रणथंभौर में कहा वर्तमान में बाघों की संख्या 76 से अधिक है ,जो क्षमता से अधिक है.
रणथंभौर में क्षमता से अधिक बाघ बाधिन होने के चलते बाघ टेरेटरी की तलाश में लगातार जंगल से बाहर निकल रहे है ,वही टेरेटरी को लेकर भी बाघों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ता जा रहा है. वही बड़ी बात यह है कि रणथंभौर में जोन नम्बर एक से जोन नम्बर पाँच में सर्वाधिक बाघ है ,इस क्षेत्र में रणथंभौर की कुल बाघों की संख्या के मुताबिक 70 फीसदी बाघ इसी इलाके में रहते है ,जिसके चलते रणथंभौर को देश मे सबसे ज्यादा बाघ घनत्व वाला टाईगर रिजर्व माना जाता है.
रणथंभौर में बढ़ती बाघों की संख्या को लेकर रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह का कहना है कि वन विभाग और सरकार द्वारा रणथंभौर में ग्रासलैंड विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है ,हालही में रणथंभौर में 500-500 हैक्टियर ग्रासलैंड विकसित की गई है ओर यह प्रयास लगातार जारी है.
उन्होंने बताया कि रणथंभौर में बाघों की संख्या के मुताबिक जगह कम पड़ रही है , जिसके चलते आये दिन टेरेटरी को लेकर बाघों के बीच आपसी संघर्ष होता रहता है और आपसी संघर्ष में कई बार बाघ घायल भी हो जाते है. ऐसे में रणथंभौर में बाघों की संख्या के मुताबिक ग्रासलैंड विकसति करने के साथ ही मुकुन्दरा टाईगर हिल्स जैसा बड़ा एनक्लोजर बनाये जाने की भी आवश्यकता है, ताकि घायल बाघों को उनमें रखा जा सके ओर उनकी सही तरह से मॉनिटरिंग की जा सके.
डीएफओ ने बताया कि आपसी संघर्ष के साथ ही टेरेटरी की तलाश में कई बाघ बाघिन रणथंभौर की परिधि से भी बाहर निकल रहे है ,जिनकी मॉनिटरिंग वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इण्डिया के साथ मिलकर बाघों को रेडियो कॉलर लगाकर की जा रही है. हालही में जैसे बार बार जंगल से बाहर निकल रहे बाघ टी 2407 को रेडियो कॉलर लगाया गया है ,डीएफओ ने बताया कि बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुवे रणथंभौर-कैलादेवी कॉरिडोर और रामगढ़ विषधारी इंदरगढ़ लाखेरी कॉरिडोर को भी विकसित किया जा रहा है ,ताकि रणथंभौर के बाघों को पर्याप्त जगह मिल सके.
डीएफओ ने बताया कि रणथंभौर से सटा एक क्षेत्र है जो आईओसी लैंड है ,उसे एनक्लोजर ओर सफारी के लिए विकसित करने को लेकर स्थानीय विधायक एंव कृषि मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा द्वारा एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है ,अगर सरकार मंत्री द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को स्वीकृति देती है तो आईओसी की लेंड पर एक अच्छा एनक्लोजर ओर सफारी पार्क विकसति हो सकता है ,जिसमें आपसी संघर्ष में घायल हुवे बाघों सहित बुजुर्ग बाघों को रखा जा सकता है ,जिससे जहाँ बाघों को जगह मिल सकेगी वही लोगो को बाघों के दीदार भी आसानी से हो सकेंगे.
रणथंभौर में बढ़ती बाघों की संख्या के चलते रणथंभौर क्षेत्र में बाघ मानव संघर्षों में भी बढ़ोतरी हुई है , रणथंभौर के बाघ टेरेटरी की तलाश में जंगल से बाहर निकल रहे है ,जिससे बाघ मानव संघर्ष की स्थिति दिनों दिन बढ़ती जा रही है ,वही बाघों में आपसी टकराव ओर बाघ मानव संघर्ष के चलते बाघों के स्वभाव में भी बदलाव आ रहा है ,यही वजह है कि रणथंभौर के बाघ उग्र हो रहे है , ऐसे में अगर जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक की बात करे तो रणथंभौर में बाघ के हमले में महज 15 माह में ही तीन मौत हो चुकी है.
जिनमें 16 अप्रैल 2025 को त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघ के हमले में एक 7 बालक की मौत हो गई और 11 मई 2025 को रेंजर देवेंद्र चौधरी को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया , वही 09 जून 2025 को रणथम्भौर दुर्ग में जैन मंदिर के चौकीदार राधेश्याम माली की भी बाघ के हमले में मौत हो गई थी. जगह कम पड़ने से रणथंभौर के बाघ करौली के कैलादेवी अभ्यारण सहित बूंदी के रामगढ़ विषधारी और कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व तक आ जा चुके हैं, लेकिन बीच में हाइवे और रेलवे ट्रैक होने के कारण कई हादसे हो चुके हैं.
पूर्व में रणथम्भौर से मुकुंदरा गया ब्रोकन टेल बाघ की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई थी. इसी प्रकार रणथम्भौर के भिड़ नाके से करौली और धौलपुर तक टाइगर कॉरिडोर है. यहां से बाघ सुल्तान टी-72 और तूफान टी-80 रणथम्भौर से करौली पहुंच चुके हैं. लेकिन रास्ते में कई गांव होने के कारण खतरा बना रहता है. वहीं रणथम्भौर से चंबल को पार करके कई बार रणथंभौर के बाघ एमपी के कूनों तक भी पहुंचे है. ऐसे में इन क्षेत्रों को विकसित किया जाए तो बाघों के विचरण के लिए स्वचछंद वातावरण मिलेगा ओर रणथंभौर से सटे आबादी क्षेत्र बाघों का मूवमेंट पूरी तरह रूक जाएगा. जरूरत है बस सरकार ओर वन. विभाग के स्तर पर ठोस कार्यवाही करने और पुख्ता कार्ययोजना बनाकर उसे धरातल पर उकेरने की ताकि रणथंभौर में बढ़ती बाघों की संख्या को उनके लिहाज से पर्याप्त जगह मिल सके.
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