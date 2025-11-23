सवाई माधोपुर में खंडेवला सरकारी विद्यालय के दो कमरों की छत ढही, टला बड़ा हादसा

Sawai Madhopur News: विद्यालय के ये दोनों कमरे लंबे समय से जर्जर हालत में होने के कारण बरसात के दौरान बंद कर दिए गए थे. तकनीकी टीम द्वारा पूर्व में भवन निरीक्षण की रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन SDMC और SMC समिति के सदस्यों ने इसे अधूरी बताते हुए असंतोष जताया था.

प्रधानाचार्य द्वारा 4 अक्टूबर को पुनः तकनीकी निरीक्षण के लिए पत्र लिखा गया, लेकिन दो माह बीतने के बावजूद निरीक्षण नहीं किया गया. ग्रामीणों ने बताया कि जर्जर भवनों के पास बच्चे प्रार्थना स्थल होने के कारण खेलते रहते हैं. यदि दिन के समय छत गिरती तो गंभीर हादसा हो सकता था. ग्रामीणों ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई और जर्जर भवनों को तत्काल जमीदोंज कर हटाने की मांग की है.



कमरे पिछले काफी समय से खराब अवस्था में थे

खंडार उपखंड के ग्राम पंचायत खंडेवला में सरकारी विद्यालय के दो जर्जर कमरों की छत गिरने की घटना से ग्रामीणों में रोष फैल गया है. जानकारी के अनुसार, विद्यालय के ये कमरे पिछले काफी समय से खराब अवस्था में थे और बरसात के दिनों में सुरक्षा के चलते इन्हें बंद कर दिया गया था. तकनीकी टीम द्वारा पहले निरीक्षण कर रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन SMC और SDMC के सदस्यों ने रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण बताते हुए संतोष प्रकट नहीं किया. विद्यालय प्रधानाचार्य ने 4 अक्टूबर को दोबारा तकनीकी निरीक्षण कराने का आग्रह किया, मगर दो माह गुजर जाने के बावजूद टीम मौके पर नहीं पहुंची.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

इस बीच, शुक्रवार देर रात अचानक दोनों कमरों की छत भरभराकर गिर गई. सौभाग्य से घटना रात में हुई और विद्यालय में कोई गतिविधि नहीं होने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया. ग्रामीणों ने बताया कि गिरी हुई छत के पास ही बच्चों का प्रार्थना स्थल है और विद्यालय समय में बच्चे अक्सर इसी क्षेत्र में खेलते दिखाई देते हैं. यदि दिन में यह हादसा होता तो कई बच्चों की जान पर बन सकती थी. ग्रामीणों ने जर्जर भवनों को तुरंत ध्वस्त करने की मांग करते हुए लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

दोबारा निरीक्षण की मांग लटकी रही

खंडेवला का यह सरकारी विद्यालय पिछले कुछ वर्षों से भवनों की जर्जर स्थिति को लेकर लगातार चर्चा में रहा है. बरसात के मौसम में कई कमरों में पानी रिसने और दीवारों में दरारें आने के बाद विद्यालय प्रशासन ने कुछ कमरों को बंद कर दिया था. तकनीकी टीम द्वारा निरीक्षण तो किया गया, लेकिन रिपोर्ट पर स्थानीय समितियों ने सवाल उठाए. इसके बावजूद दोबारा निरीक्षण की मांग लटकी रही, जिससे भवनों की स्थिति और बिगड़ती गई. ग्रामीण लंबे समय से विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण और बच्चों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं. अब छत गिरने की घटना ने चिंताओं को और गहरा कर दिया है.



ये भी पढ़ें-