ट्रेनों पर पथराव और चेन पुलिंग पर सख्ती, RPF ने जनप्रतिनिधियों से मांगा सहयोग

Sawai Madhopur news: ट्रेनों पर पत्थरबाजी और चेन पुलिंग की घटनाओं की रोकथाम को लेकर रेलवे सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है और इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. इसी कड़ी में आज RPF कोटा के सहायक सुरक्षा आयुक्त ओमप्रकाश रावत सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन परिसर में स्थानीय पार्षदों व सरपंच प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और ट्रेनों पर पथराव व चेन पुलिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सहयोग और सुझाव मांगा.

साथ ही आरपीएफ द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी. सहायक सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि ट्रेनों पर पत्थर फेंकना और नुकसान पहुंचाना भारतीय रेल अधिनियम 1089 के तहत एक गंभीर अपराध है. उन्होंने बताया कि विगत वर्ष में पत्थर फेंकने की घटनाओं में यात्रियों के घायल होने और ट्रेनों की खिड़कियां टूटने की घटना सामने आई है.

इसके अलावा बिना किसी कारण के चेन पुलिंग कर दी जाती है, जो दंडनीय अपराध है, जिसमे छः माह तक की सजा का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि इस प्रकार की घटनाएं ट्रेनों के समय को बाधित करने के साथ ही यात्रियों को भी इससे असुविधा का सामना करना पड़ता है.

सहायक सुरक्षा आयुक्त रावत ने बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों, पार्षदों और सरपंचों से इन घटनाओं को रोकने के लिए आरपीएफ का सहयोग करने एवं लोगों को जागरुक करने की अपील की. इस दौरान मौजूद लोगों ने ट्रेनों में हो रही घटनाओं को रोकने के लिए अपने-अपने सुझाव भी दिए.

इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के साथ मिलकर ट्रेनों में हो रही इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोषा दिया. इस बैठक में आरपीएफ निरीक्षक मानसिंह, उप निरीक्षक मनोज कुमार, उप स्टेशन अधीक्षक आशाराम मीणा सहित जनप्रतिनिधि, पार्षद और सरपंच मौजूद रहें.