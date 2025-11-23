Sawai Madhopur: अल्लापुर-छाण के CC रोड निर्माण में भारी घोटाला, खाड़ की मिट्टी की हो रही मिलावट

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत अल्लापुर और छाण में सीसी रोड निर्माण को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है. दोनों ही स्थानों पर सड़क निर्माण में बनास की बजरी के बजाय खाड़ की मिट्टी नुमा बजरी का उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार लागत घटाने के लिए महंगी बजरी छोड़कर सस्ती खाड़ की मिट्टी का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं. इससे न केवल सड़क की मजबूती प्रभावित होगी, बल्कि निर्माण की आयु भी काफी कम हो जाएगी.

ग्रामीणों का कहना है कि एईएन और जेईएन सहित जिम्मेदार अधिकारी मौके पर न तो निरीक्षण कर रहे हैं और न ही सामग्री की कोई जांच हो रही है. वहीं, कंडुली खाड़ से अवैध तरीके से मिट्टी का दोहन कर ट्रॉलियों के माध्यम से यह मिट्टी छाण पुलिस चौकी के सामने से होकर निर्माण साइट तक पहुंच रही है, जिस पर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं. अब ग्रामीणों ने कार्य रोककर पुनर्निर्माण की मांग तेज कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अल्लापुर और छाण में चल रहे सीसी रोड निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग का मामला ग्रामीणों के विरोध के बाद उजागर हुआ है. अल्लापुर में गुर्जर मोहल्ले से महावर मोहल्ले तक बनने वाली सड़क के लिए स्वीकृत बजट के तहत निर्माण शुरू हुआ, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि साइट पर कण्डुली खाड़ की मिट्टी के ढेर जमा हैं.

जुनेद खान छाण, मनीष, जीतू समेत कई ग्रामीणों ने बताया कि बनास की बजरी 7–8 हजार रुपये ट्रॉली में मिलती है, जबकि यह मिट्टी मात्र 1800 रुपये में उपलब्ध है, इसलिए ठेकेदार सस्ती सामग्री का उपयोग कर रहे हैं.

छाण गांव के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के सामने भी यही मिट्टी मिलाई जा रही है, जिससे सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ेगा. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचे.

कण्डुली खाड़ से अवैध खुदाई कर यह मिट्टीनुमा बजरी नेशनल हाईवे से होते हुए छाण पुलिस चौकी के सामने से गुजरकर निर्माण स्थल पर पहुंच रही है. ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी गतिविधि प्रशासन की नजरों से कैसे बची रह सकती है।ग्रामीणों ने मांग की है कि घटिया निर्माण को तुरंत रोका जाए और अब तक बने हिस्से को ध्वस्त कर मानक अनुसार पुनर्निर्माण कराया जाए.

रणथंभौर अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित कण्डुली खाड़ से निकाली जा रही मिट्टी को क्षेत्र में वर्षों से सस्ती बजरी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. इसमें बजरी जैसे कुछ तत्व होते हैं, लेकिन यह टिकाऊ निर्माण के मानकों पर खरी नहीं उतरती.

बनास की मूल बजरी की तुलना में इसकी मजबूती काफी कम होती है. कीमत में भारी अंतर होने के कारण कई ठेकेदार इसे आसानी से सड़क निर्माण में मिला देते हैं. वन क्षेत्र में अवैध दोहन और बिना रोकटोक ट्रॉलियों की आवाजाही को लेकर ग्रामीण पहले भी कई बार शिकायत उठा चुके हैं लेकिन प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई न होने से ऐसे प्रकरण लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sawai madhopur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-