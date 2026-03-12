Zee Rajasthan
सवाई माधोपुर में खौफनाक कांड! अफेयर के शक में युवक को पीट-पीटकर मार डाला

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के झोपड़ा गांव में 21 वर्षीय सोनू उर्फ अंगद मीणा की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग के शक में आरोपियों ने उसे गलवा नदी के पास बुलाकर लाठी-डंडों और सरिया से हमला किया, जिससे उसके शरीर पर 17 चोटें आईं और गंभीर सिर की चोट के कारण उसकी मौत हो गई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर चार आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByArvind singh
Published:Mar 12, 2026, 12:16 PM IST | Updated:Mar 12, 2026, 12:16 PM IST

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के झोपड़ा गांव में एक युवक की हत्या का चार दिन पुराना मामला सामने आया है. प्रेम प्रसंग के शक में 21 वर्षीय एक शादीशुदा युवक अंगद मीणा की पीट-पीट हत्या कर दी गई, जिसे लेकर मृतक के परिजनों द्वारा चौथ का बरवाड़ा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया गया है. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए चार आरोपियों को हिरासत में लिया है.

सूत्रों से जानकारी मिल रही जानकारी के मुताबिक, कुछ लोगों ने झोंपड़ा निवासी 21 वर्षीय सोनू उर्फ अंगद मीणा को गलवा नदी के पास ले जाकर उसके साथ मारपीट की. मारपीट में अंगद गंभीर रुप से घायल हो गया. सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने गम्भीर घायल अंगद को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के परिजनों द्वारा आरोपियों के खिलाफ चौथ का बरवाड़ा थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया, जिस पर कार्यवाही करते हुवे पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है.

चार आरोपियों को डिटेन किया
चौथ का बरवाड़ा थाना अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि परिजनों का आरोप है कि मुकेश मीणा, हरिमोहन मीणा, रूमाली देवी, सुनीता एवं उनकी मां शांति देवी आदि ने षड्यंत्र के तहत सोनू उर्फ अंगद को गलवा नदी में बुलाकर उसके साथ जमकर मारपीट की. बताया जा रहा है कि चिकित्सकीय जांच में सोनू उर्फ अंगद के शरीर पर 17 जगह चोट के निशान मिले हैं, जिसमें लाठी-डंडे से लेकर सरिया एवं अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया. सिर में गंभीर चोट आने के कारण उसकी मौत हुई. मृतक सोनू उर्फ अंगद शादीशुदा था. गम्भीर मारपीट के चलते उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को डिटेन किया है.

क्या कहना है पुलिस का
थाना अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है. आरोपी पक्ष की लड़की से सोनू का संपर्क था जिसको लेकर आरोपियों में नाराजगी थी. उन्होंने युवक को गांव के पास स्थित गलवा नदी के पास ले जाकर मारपीट की और बेसुध अवस्था में वहीं छोड़कर फरार हो गये. मारपीट में गंभीर चोट आने से सोनू उर्फ अंगद की मौत हो गई. आरोपी एवं पीड़ित पक्ष दोनों ही एक ही परिवार से संबंधित है.

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस डिटेन किये गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है. वहीं, इस मामले को परिजनों सहित स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा मीडिया से छिपाने का भरकस प्रयास किया लेकिन एक वीडियो वायरल होने के चलते मामला उजागर हो गया. मामला उजागर होने पर अब पुलिस तरह तरह के बहाने बना रही है, वहीं, अभी भी पुलिस अधिकारी मामले को लेकर कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं.

