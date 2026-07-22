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सवाई माधोपुर में तिरपाल के नीचे जली चिता, लोग बोले- श्मशान घाट पर नहीं था टीन शेड

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर के बंधा गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत के बाद बारिश के बीच अंतिम संस्कार करना पड़ा. श्मशान घाट पर टीन शेड नहीं होने से ग्रामीणों ने त्रिपाल पकड़कर चिता को बचाया. घटना के बाद ग्रामीणों ने श्मशान घाट पर जल्द मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 22, 2026, 05:39 PM|Updated: Jul 22, 2026, 05:39 PM
सवाई माधोपुर में तिरपाल के नीचे जली चिता, लोग बोले- श्मशान घाट पर नहीं था टीन शेड

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के बंधा गांव में एक दर्दनाक हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल छा गया. बंधा गांव निवासी हनुमान मीणा की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने स्थिति को और कठिन बना दिया.

बारिश ने बढ़ाई अंतिम संस्कार की मुश्किलें

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गांव के श्मशान घाट पर टीन शेड नहीं होने के कारण अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. बारिश के चलते चिता भीगने लगी, जिससे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्रभावित होने लगी. ऐसे में वहां मौजूद ग्रामीणों ने मिलकर त्रिपाल पकड़कर चिता को बारिश से बचाने का प्रयास किया. काफी मशक्कत के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जा सकी. यह दृश्य वहां मौजूद लोगों को भावुक कर गया.

श्मशान घाट पर सुविधाओं के अभाव से नाराज ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि श्मशान घाट पर टीन शेड और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग ग्राम पंचायत से कई बार की जा चुकी है. इसके बावजूद अब तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई. उनका कहना है कि हर वर्ष बरसात के मौसम में अंतिम संस्कार के दौरान इसी तरह की परेशानियां सामने आती हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है.

प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि श्मशान घाट जैसी आवश्यक जगह पर न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, जिससे शोक की घड़ी में भी लोगों को अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

टीन शेड और मूलभूत सुविधाओं की मांग

घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन और ग्राम पंचायत से मांग की है कि श्मशान घाट पर जल्द से जल्द टीन शेड सहित आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं. उनका कहना है कि भविष्य में किसी भी परिवार को अंतिम संस्कार के दौरान ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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