सवाई माधोपुर में बैंक में भीषण आग! एटीएम में रखे नोट बाल-बाल बचे

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे बैंक का प्रथम तल धुएं से भर गया. दमकल और पुलिस की मदद से करीब डेढ़ घंटे में आग पर काबू पाया गया. समय रहते एटीएम और कैश को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया, हालांकि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए.
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Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित आलनपुर मंडी रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि बैंक के प्रथम तल से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद देखते ही देखते पूरा कार्यालय धुएं से भर गया और अंदर से आग की लपटें उठने लगीं.
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और नगर परिषद की दमकल टीम मौके पर पहुंच गई. करीब एक से डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. इस दौरान बैंक के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य में सहयोग किया.
प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. आग तीन मंजिला इमारत के प्रथम तल स्थित बैंक कार्यालय में लगी थी. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि, आग लगने के समय स्थिति बेहद भयावह हो गई थी और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.
घटना का सबसे संवेदनशील पहलू यह रहा कि जिस हिस्से में आग लगी, उसके पास ही बैंक का नोटों से भरा एटीएम भी मौजूद था. लेकिन पुलिसकर्मियों, बैंक स्टाफ और दमकलकर्मियों की तत्परता से एटीएम को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. यदि ऐसा नहीं होता, तो एटीएम में रखी नकदी और मशीन दोनों जलकर राख हो सकते थे.
बैंक कर्मियों के अनुसार, आग लॉकर तक पहुंचती उससे पहले ही कैश को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया. हालांकि, आगजनी में बैंक के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए हैं. फिलहाल नुकसान का सही आंकलन नहीं हो पाया है और जांच के बाद ही स्पष्ट स्थिति सामने आ सकेगी.
आग लगने के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे. भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. दमकल टीम और पुलिस ने मिलकर स्थिति को संभाला और आखिरकार आग पर काबू पाया.
यह घटना एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की नियमित जांच की जरूरत को उजागर करती है. समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो यह हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था.