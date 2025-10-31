Zee Rajasthan
‘स्वच्छ भारत’ के नाम पर शर्मनाक नजारा! सवाई माधोपुर में डंपिंग यार्ड बना सिरदर्द

Rajasthan News: सवाई माधोपुर में नगर परिषद की लापरवाही से भैरू दरवाज़ा के पास लटिया नाले पर कचरे का विशाल ढेर लग गया है, जो 'स्वच्छ भारत अभियान' का मज़ाक है. दुर्गंध और पास के पेट्रोल पंप पर आगजनी के खतरे से लोग बेहद परेशान हैं.

Published: Oct 31, 2025, 05:42 PM IST | Updated: Oct 31, 2025, 05:42 PM IST

Sawai Madhopur News: केंद्र और राज्य सरकार भले ही 'स्वच्छ भारत अभियान' पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही हो, लेकिन सवाई माधोपुर नगर परिषद की घोर लापरवाही के कारण यह अभियान यहाँ महज़ एक दिखावा साबित हो रहा है. नगर परिषद की अनदेखी ने आमजन का जीना दूभर कर दिया है, खासकर भैरू दरवाज़ा क्षेत्र में.

भैरू दरवाज़ा बना डंपिंग यार्ड
नगर परिषद ने शहर भर से एकत्रित किए गए कचरे को भैरू दरवाज़ा के नजदीक लटिया नाले में डालना शुरू कर दिया है. इसके चलते यह कचरा एक विशाल 'पहाड़' में तब्दील होता जा रहा है. यह अस्थायी डंपिंग यार्ड पुराने शहर को बजरिया से जोड़ने वाले आलनपुर लिंक रोड पर स्थित है, जिससे गुजरने वाले लोगों के साथ-साथ आस-पास रहने वालों का दुर्गंध के कारण बुरा हाल है. नगर परिषद के पास जिला मुख्यालय पर आज तक कोई स्थायी डंपिंग यार्ड नहीं है, जिसके कारण कचरा कभी कहीं तो कभी कहीं डाल दिया जाता है. कचरे के ढेर के कारण लटिया नाले का बहाव क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.

पेट्रोल पंप पर आग का खतरा
सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि अस्थायी डंपिंग यार्ड के ठीक पास एक पेट्रोल पंप संचालित है. कचरे के ढेर से उठने वाली बदबू और गंदगी से तो पंप संचालक परेशान हैं ही, वहीं असामाजिक तत्वों द्वारा बार-बार कचरे के ढेर में आग लगा दिए जाने से पेट्रोल पंप पर आगजनी का गंभीर खतरा हमेशा बना रहता है.

पेट्रोल पंप संचालक ने कई बार शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

नगर परिषद आयुक्त ने इस मामले पर आश्वासन दिया है कि उन्होंने अधिकारियों को दूसरी जगह डंपिंग यार्ड देखने के लिए कहा है, और जल्द ही भैरू दरवाज़ा के पास जमा कचरे के ढेर को हटाया जाएगा.

