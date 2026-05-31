/सवाईमाधोपुर में विवाहिता का संदिग्ध मौत, भाई से बोली थी- मुझे यहां से ले जाओ

Sawai Madhopur dowry harassment case : सवाई माधोपुर के कोतवाली थाना इलाके के लक्ष्मी विहार कॉलोनी खेरदा में विवाहिता ने फंदे से लटक कर जीवन लीला समाप्त कर ली. ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को फंदे से उतार कर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. महिला थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव पीहर पक्ष को सौंप दिया.

पीहर पक्ष के लोगों ने महिला थाने में ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मृतका की बुआ के बेटे ने बताया कि 22 अप्रैल 2023 को नेहा उर्फ बीरा नायक निवासी खण्डेवत जिला टोंक की शादी लक्ष्मी विहार कॉलोनी खेरदा निवासी संजय नायक पुत्र ओम नायक से हुई थी. शादी में पीहर पक्ष के लोगों ने हैसियत के अनुसार जरुरत का सभी सामान दहेज में दिया था. शादी के लगभग सालभर बाद उसके एक बेटी हुई. इसके बाद से पति फोन कर दहेज में बाइक और कार मांग करने लगा और नेहा पर दहेज लाने के लिए दबाव बनाने लगा. विवाहिता के पिता का 2005 में ही देहांत हो चुका है और मां, छोटा भाई और तीन बहनें ननिहाल में रहकर जीवन यापन करते हैं. दहेज नहीं मिलने पर नेहा का पति तलाक मांगने लगा तो विवाहिता के पीहर पक्ष के लोग तलाक देने के लिए भी राजी हो गए, लेकिन पति ने कोई कार्रवाई नहीं की.

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पीहर पक्ष के लोगों ने बताया कि 30 मई 2026 की रात को विवाहिता ने भाई को फोन कर अपने साथ ले जाने की बात कही. इस पर भाई ने सुबह लेने आने का भरोसा दिया. इसके बाद दूसरे दिन सुबह 31 मई 2026 को नेहा के ससुर ने विवाहिता के ताऊ को फोन किया कि नेहा की तबियत खराब है, आप जिला अस्पताल आ जाओ.

पीहर पक्ष के लोग जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां नेहा का शव पड़ा था. इस पर पीहर पक्ष के लोगों ने महिला थाने में मृतका के पति, ससुर, सास, ननद, देवर के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है. महिला थानाधिकारी भोजाराम का कहना है कि मृतका के भाई संजय की रिपोर्ट पर ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ दहेह हत्या का मामला दर्ज कराया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव मृतका के पीहर पक्ष के सुपुर्द कर दिया गया है.