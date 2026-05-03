/Sawai Madhopur: भीषण गर्मी में निमली खुर्द गांव में पेयजल संकट, ग्रामीणों को कई किमी दूर से लाना पड़ रहा पानी

Sawai Madhopur News: प्रदेश में एक ओर जहां भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है. वहीं, सवाई माधोपुर जिले के निमली खुर्द गांव में पेयजल संकट ने ग्रामीणों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं. हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए रोजाना दो से तीन किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है. राज्य सरकार द्वारा गर्मी के मौसम में आमजन को बिजली-पानी सहित मूलभूत सुविधाएं सुचारु रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं लेकिन जमीनी स्तर पर इन आदेशों की अनदेखी साफ नजर आ रही है.

निमली खुर्द गांव में जल जीवन मिशन के तहत करीब दो साल पहले पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था लेकिन यह टंकी आज तक चालू नहीं हो सकी और केवल शोपीस बनकर खड़ी है. गांव में पहले से बनी पुरानी टंकी भी पानी के स्रोत के अभाव में सूखी पड़ी हुई है. ऐसे में ग्रामीणों को खुद के साथ-साथ पशुओं के लिए भी दूर-दराज के खेतों में लगे बोरवेल या सीता माता मंदिर परिसर से पानी लाना पड़ रहा है.

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ग्रामीणों और वार्ड पार्षद कमलेश योगी के अनुसार, पिछले चार से पांच वर्षों से गांव में पेयजल की समस्या बनी हुई है. कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि टंकी निर्माण के बाद विभाग ने जांच भी की थी लेकिन उसके बावजूद आज तक एक बूंद पानी की सप्लाई नहीं हो पाई.

स्थिति इतनी खराब है कि गांव में एक भी हैंडपंप उपलब्ध नहीं है. महिलाओं का अधिकतर समय पानी की व्यवस्था में ही बीत जाता है. इतना ही नहीं, किसी आपात स्थिति या आगजनी की घटना में पानी के अभाव में हालात और भी भयावह हो सकते हैं. यहां तक कि अंतिम संस्कार के बाद भी लोगों को दूर जाकर स्नान करना पड़ता है.

पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने जलदाय विभाग और जिला प्रशासन से जल्द से जल्द पानी की टंकी चालू कराने, ट्यूबवेल खुदवाने और हैंडपंप लगाने की मांग की है ताकि इस भीषण गर्मी में उन्हें राहत मिल सकें.