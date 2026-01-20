263वें स्थापना दिवस पर कैलाश खैर म्यूज़िक नाइट के साथ जमकर झूमा सवाई माधोपुर, लोगों ने खूब किया एंजाय

Sawai Madhopur News: कैलाश खैर ने हाथों में डमरू लेकर शिव स्तुति एवं बम बम बम बम लहरी की ऐसी शानदार प्रस्तुति दी कि श्रोता भव विभोर हो गये. म्यूजिक नाइट के दौरान कैलाश खैर ने राजस्थान के पुष्कर में शूट हुए आओ जी, म्हारे चतुर सुजान, ऐसा मीठा सा शहद... गीत की भी प्रस्तुति दी.

वहीं, तेरे नाम से जो लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी दीवानी ,तौवा-तौबा उफ माशा अल्लाह तेरी सूरत , कैसे बताएं, बात दिलों की, तू जाने ना ,रंग दीनी-रंग दीनी तेरे नाम, जानिया-हानिआ, ओ मैनू दुख-सुख, तेरे बिन नहीं लग दा दिल मेरा ओ ढोलना , हर-हर महादेव, शिव की अलख जगेगी , दूर आकाश की गहराइयों से, एक नदी से बह रहे हैं आदियोगी, बन-ठन के गोरा कहां चली आदि गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी और श्रोताओ की जमकर वाह वाही लूटी.

इस दौरान कैलाश खैर ने अपने सुपरहिट गीत ओ टूटा परिंदा, ए अल्लाह के बंदे जरा हंस दे, जो भी हो फिर कल भी आएगा ,अजी राम भजो जी, बम-बम-बम बम लहरी... गीत डमरू बजाते हुए गाया और श्रोताओं को नाचने मजबूर कर दिया ,वही इसी तरह कैलाश खेर ने ये दुनिया उट पटांगा, चक दे चक दे, ये दुनिया मस्त कलंदर गीत पर जिला कलेक्टर कानाराम, एसपी अनिल बेनीवाल, यूआईटी सचिव गौरव बुड़ानिया, एसडीएम गौरव मित्तल, पर्यटन के उप निदेशक मधुसूदन चारण को स्टेज पर बुलाकर खूब नचाया.

गायिकी से श्रोताओं को का दिल जीत लिया

म्यूजिकल नाइट में कैलाश खैर की गायिकी ने शमां बांध दिया और कार्यक्रम में हजारों की संख्या मौजूद श्रोताओं ने खूब लुफ़्त उठाया ,श्रोता इस कदर उत्साहित थे कि कैलाश खैर की के साथ साथ उनके गानों के एक एक बोल गुनगुना रहे थे ,कैलाश खेर ने अपनी गायिकी से श्रोताओं को का दिल जीत लिया.



कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी वजूद रहे ,कैलाश खैर म्यूजिक नाइट के समापन की घोषणा के साथ ही कृषि मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा स्टेज पर पहुंचे और कैलाश खैर का अभिनंदन किया. वहीं, इस दौरान कृषि मंत्री डॉटकर किरोड़ी लाल मीणा ने लोगो से पूछा कि मजा आया की नहीं. किरोड़ी मीणा ने लोगों से कहा कि नाचो और जश्न मनाओ.

शानदार आतिशबाजी की गई

इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं और श्रोताओं की आग्रह पर मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ने स्टेज पर खूब डांस किया . किरोड़ी म्हारा शेर... गाने पर मंत्री भी खूब नाचे और समर्थकों का मन रखते हुए उन्होंने काला चश्मा पहना. कार्यक्रम के अंत में दशहरा मैदान पर जमकर शानदार आतिशबाजी की गई. इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सभी लोगों का आभार भी प्रकट किया.

