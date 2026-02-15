दीया कुमारी के बजट को डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बताया ऐतिहासिक, सवाई माधोपुर को मिली बड़ी सौगात

Sawai Madhopur News: 11 फरवरी 2026 को राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ऐतिहासिक बताते हुए राजस्थान के चहुंमुखी विकास वाला बजट बताया. सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि यह बजट राजस्थान के विकास के लिए चहुंमुखी बजट है, उन्होंने कहा कि इस बजट में राजस्थान में इंफ्राक्ट्रेक्चर डेवलप करने पर जोर दिया गया है.

साथ ही यह बजट महिलाओं, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, रोड कनेक्टीविटी, कृषि सहित युवाओं एंव किसानों के लिए बहुआयामी बजट साबित होगा. इस बजट में राजस्थान की लोक कलाओं, संस्कृति एंव धरोहर को सहेजने का भी प्रावधान रखा गया है. कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट कई मायनों में ऐतिहासिक बजट है और 2047 तक राजस्थान के विकसित राज्य बनने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रेसवार्ता के दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल ने बजट में की गई सभी घोषणाओं को लेकर मीडिया को जानकारी दी और कहा कि इस बजट में सवाई माधोपुर को भी बहुत कुछ मिला है. उन्होंने कहा कि बजट में 75 करोड़ रुपये जडावता गांव में बनास नदी पर प्रोटेक्शन वाल तैयार करने का प्रावधान किया गया है.

साथ ही सवाई माधोपुर और बांसबाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशनन स्थापित करने, 15 करोड़ की लागत से सवाई माधोपुर की सड़कों का विकास करने, 65 लाख की लागत से सुरवाल बांध के ओवरफ्लो पानी को बनास में मोड़ने के लिए डीपीआर तैयार करने सहित कई अहम सौगातें मिली हैं, जिससे सवाई माधोपुर भी विकास के पथ पर तेजी से तोड़ पाएगा.

उन्होंने कहा कि शहर के लटिया नाले के विकास के लिए वे अपने विभाग से 220 करोड़ रुपये जल्द स्वीकृत करेंगे, ताकि लटिया नाके का सौंदर्यीकरण किया जा सके. प्रेसवार्ता के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुवे उन्होंने कहा कि बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, उनपर जल्द काम शुरू होगा.

इस दौरान उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर शहर की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके द्वारा जो मांगे की गई थीं उनमें से जिन मांगो की घोषणाएं अभी तक नहीं हुई है, उन मांगों की घोषणा भी जल्द की जायेगी, ताकि सवाई माधोपुर का भी चहुंमुखी विकास हो सके. प्रेसवार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष मान सिंह गुर्जर एंव प्रदेश मंत्री सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे.

