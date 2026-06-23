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सवाई माधोपुर के अग्निवीर रामवीर गुर्जर का शानदार स्वागत, 4KM लंबा जुलूस निकला

Sawai Madhopur News : सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर फूल-मालाओं से अभिनंदन करने के बाद बहरावंडा खुर्द से कटार गांव तक करीब 4 किलोमीटर लंबा विशाल देशभक्ति जुलूस निकाला गया. और अग्निवीर रामवीर गुर्जर का स्वागत हुआ.


 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byAbhinav Agarwal
Published: Jun 23, 2026, 03:40 PM|Updated: Jun 23, 2026, 03:40 PM
सवाई माधोपुर के अग्निवीर रामवीर गुर्जर का शानदार स्वागत, 4KM लंबा जुलूस निकला
Image Credit: Sawai Madhopur News

Sawai Madhopur News : सवाई माधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र में उस समय देशभक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला, जब कटार गांव के अग्निवीर रामवीर गुर्जर छह माह का सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर अपने गांव लौटे थे. गांव के सैकड़ों युवाओं और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया. सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर फूल-मालाओं से अभिनंदन करने के बाद बहरावंडा खुर्द से कटार गांव तक करीब 4 किलोमीटर लंबा विशाल देशभक्ति जुलूस निकाला गया.

आस पास के गांव के लोगों ने किया अग्निवीर का स्वागत

मुंबई में अग्निवीर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लौटे रामवीर गुर्जर के सम्मान में निकले इस जुलूस में डीजे पर देशभक्ति गीत बजते रहे और पूरे रास्ते “भारत माता की जय” और “इंडियन आर्मी जिंदाबाद” के नारों से माहौल गूंज उठा. जुलूस बहरावंडा खुर्द, फरिया और दौलतपुरा होते हुए कटार गांव पहुंचा. इस दौरान रामवीर गुर्जर ने बहरावंडा खुर्द स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सलामी दी.ग्रामीणों ने साफा पहनाकर और फूल-मालाओं से उनका सम्मान किया. कटार, छाण, फरिया, बोदल और आसपास के गांवों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने रामवीर की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला.

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